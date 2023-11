Estellés

La Pro Fundació Vicent Andrés Estellés impulsa una campanya per commemorar el centenari del naixement del poeta

La Coordinadora Pro-Fundació Estellés ha fet públic el logo i la campanya ‘’Cent d’Estellés’’ i prepara el seu espai web per arreplegar totes les activitats que tinguen per objectiu commemorar els 100 anys del poeta. A la pàgina s’estan preparant diferents àrees que contindran tota mena de material: literari, musical, educatiu, teatral, audiovisual i d’arts plàstiques, així com manifestacions de cultura popular i agenda d’actes estellesians arreu del País Valencià. També disposem ja del logo que farem servir durant l’any 2024 en tots els actes que retran homenatge al poeta.

La Coordinadora Pro Fundació ha comunicat també que davant la situació política al País Valencià, gens favorable a reivindicar i homenatjar els nostres referents culturals, demana a la societat civil que no es quede parada. Insisteix que cal lluitar per la nostra llengua i cultura i, si no ho fa l’administració pública, ho farem nosaltres. És per això que encoratgem la població civil, col·lectius i associacions de tota mena a sumar-se a la campanya ‘’’Cent d’Estellés” i a organitzar activitats a cada barri i a cada poble per a fer de l’any 2024 l’any Estellés.

Les entitats que formen la Coordinadora Pro Fundació són Associació Cultural El Bassot, Acció Cultural del País Valencià, Associació Kulturcrítics del País Valencià, Col·lectiu Ovidi Montllor de Músiques del País Valencià, Escola Valenciana i Fundació Sambori, El Tempir, Ateneu de Bétera, 1 Entre tants, Associació Escriptors en Llengua Catalana, PEN català. Convidem a posar-se en contacte amb la Coordinadora a tots aquells col·lectius que tinguen previst fer actes. Poden escriure’ns al correu electrònic profundacioestelles@gmail.com