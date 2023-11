La Plataforma 25N del Camp crida a omplir els carrers i defensar el suport mutu enfront les violències masclistes

"Volem reivindicar l'acte radical de cuidar les unes de les altres, encara que no ens coneixem de res'. Amb aquest objectiu, així com el de denunciar les violències masclistes i capitalistes que pateixen les dones diàriament, la Plataforma 25N del Camp ha cridat a tothom a participar de la manifestació unitària que es farà aquest dissabte, 25 de novembre, a les 18h, al Mercat del Carrilet de Reus.

Enguany, la manifestació anirà acompanyada del lema 'Contra la violència masclista, suport mutu', i és que les feministes volen reivindicar la importància d'assumir col·lectivament i acompanyar-se davant la violència patriarcal i capitalista. "Sortim per demostrar que no estem soles, que som moltes les que estem disposades a plantar cara a aquestes agressions i a construir juntes una altra manera de viure".

Des de Plataforma 25N Camp expliquen que sortiran al carrer per recordar a les dones que han estat assassinades pel simple fet de ser dones i "per trobar-nos i compartir les nostres històries d'agressions, de menyspreus, d'explotacions i de discriminacions que, lamentablement encara seguim patint".

Durant la manifestació una companya palestina compartirà unes paraules per enviar tota la nostra solidaritat amb el poble palestí que està patint un autèntic genocidi perpetrat per l'estat terrorista d'Israel. També podrem escoltar un relat real d'una dona supervivent de la violència masclista i com en va poder sortir gràcies a les eines locals.

Us convidem també als actes organitzats per tot el territori que es duran a terme aquest cap de setmana:

- Pròxim dijous 23, a les 18:00 aula 301 campus catalunya URV, projecció del documental Dones que no calles + taula rodona, organitzat per Deixa de ser una illa-CGT ensenyament

- Divendres 24 a les 18:30 a la plaça de la font, marxa de torxes i aquelarre amb sopar no mixte a la sageta de foc organitzat per cau de llunes

- Dissabte 25n a les 12:00, performance a la plaça mercadal de comerç solidari i heroïnes anònimes, a la 13:00 a la plaça de l'església de Riudoms, presentació del projecte la bústia organitzat per dones d’aigua

- Diumenge 26 a les 12:00 a la plaça dels sedassos, jornada contra la repressió del moviment feminista organitzat per komando antifeixista 8M.

Qui forma la Plataforma Feminista: