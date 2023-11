Per la república

L’ANC exigeix un acord al Parlament que rebutgi els pactes amb l’Estat espanyol

Aquest migdia, la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, acompanyada de diversos secretaris nacionals, ha presentat una petició al Parlament de Catalunya per tal que el màxim òrgan de representació de la ciutadania catalana prengui decisions en favor de la independència i llibertat de Catalunya.

L’Assemblea, tenint en compte el context present i que la majoria independentista al Parlament va investir l’actual president de la Generalitat amb el compromís de “culminar la independència del país”, demana, en aquesta petició solemne a la cambra, aquestes tres iniciatives:

– Que s’aprovi de forma immediata una resolució que impulsi un pacte per la independència per assolir l’aixecament de la suspensió de la DUI.

– Que es voti el rebuig a pactes amb l’Estat espanyol que comporten la “normalització” de la situació a Catalunya sense assolir la independència.

– Que es refermi el compromís amb l’1-O i amb la voluntat d’independència allí expressada. La independència com a objectiu per la llibertat de Catalunya i única manera d’acabar amb la repressió ara i en el futur.

Un cop registrada la petició, Dolors Feliu, davant del Parlament de Catalunya, ha llegit el text davant d’un centenar de persones que mostraven banderoles amb el lema: “El pacte que vam votar: independència!”.

Feliu ha defensat que els pactes per investir un president espanyol sempre són un parany perquè ens desvien de l’objectiu d’esdevenir un estat lliure: “Qualsevol pacte que no sigui per acordar la independència envia un missatge al món d’una Catalunya “normalitzada” i domesticada dins l’Estat espanyol”, ha assegurat. Per la presidenta de l’Assemblea, els acords, “que ens haurem d’estudiar bé”, han fet perdre l’oportunitat que hi havia de bloquejar la investidura fins que l’Estat espanyol no respecti el dret a l’autodeterminació.