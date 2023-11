Judilització de les llengües

Clam multitudinari contra la judilització de l'eúskar a Bilbo

La manifestació per denunciar les sentències contra la normalització de la llengua basca va reunir ahir al vespre a Bilbao milers de persones. La marxa va comptar amb la participació d'entitats catalans, gallegues, asturianes, aragoneses que també pateixen la judicilització de les seves respectives llengües.

Més de 70.000 persones es van manifestar ahirpels carrer de Bilbo convocades pel Consell d'Euskalgintza per denunciar les recents sentències judicials contra el basc, per reclamar avançar en la normalització del basc i per situar els drets dels ciutadans al centre.

Representants internacionals també van ser a Bilbao. Entre d'altres, representants d'actors socials a favor d'altres llengües minoritàries de l'Estat espanyol: A. Mesa pel Gallec per a la Normalització Lingüística, Òmnium Cultural de Catalunya, Escola Valenciana de València i Acció Cultural del País Valenciá, Obra Cultural Balear de la Balears i Xunta per l'asturià per a Defensa de la Lingua Asturiana i membres d'Iniciativa pol Asturianu.