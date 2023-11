Pensions

Acte a Badalona "Pensions públiques, els nostres salaris de Jubilació"

El pròxim 30 de novembre el Moviment Pensionista de Badalona ha convocat un acte informatiu per donar a conèixer la situació actual de les pensions públiques després de les darreres reformes.

Las pensions formen part del nostre salari i es paguen de forma diferida (s’acostumen a anomenar-lo quota patronal), aquests imports van directament a la caixa de las Seguretat Social. La defensa de les pensions no és responsabilitat només de les persones pensionistes, ha de formar part central de les reivindicacions de la classe obrera en actiu.

La Seguretat Social, a diferencia de l’exercit, l'església, la corona i d'altres que tenen garantides les seves partides pressupostàries i mai es diu que són deficitàries, es considera com una despesa i s'intenta reduir la seva quantia per no posar en "perill" els comptes de l'estat.

Durant l'acte es donarà a conèixer a fons les pensions i es parlarà de la bretxa salarial o de pensions, de les repercussions estan tenint en les persones ja pensionistes, de com incidiran en les persones que a partir d’ara accediran a la seva jubilació, de perquè el govern està incomplint el compromís per llei de fer una auditoria pública a la seguretat social o que significa la taxa mitjana de reemplaçamen