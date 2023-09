Vaga de docents

"No comencem el curs amb normalitat: cridem a la vaga el 6 de setembre!"

Sota aquest lema, el sindicats de docents fan una crida a tota la comunitat educativa a organitzar-se als centres de treball en assemblees per decidir i articular les reivindicacions de manera col·lectiva!. Per la seva banda, La Plataforma d’Interines Docents de Catalunya (PINDOC) s'han sumat a la vaga

El sindicats dels treballadors i treballadores de l'ensenyament de Catalunya, USTEC-STEs (IAC), Intersindical-CSC i CGT Ensenyament mantenen la convocatòria de vaga per al 6 de setembre, el dia que arrenca el curs escolar, perquè no s'ha aconseguit arribar a un acord amb Educació. L'anunci de l'aturada es va fer al juny, quan les negociacions amb la nova Conselleria no van tenir èxit.

En el manifest "No comencem el curs amb normalitat: cridem a la vaga el 6 de setembre!", el tres sindicats expressen que cal d’acabar amb el maltractament que patim als centres educatius, amb el descrèdit de la nostra professió, amb la desorientació pedagògica, amb la manca de recursos estructurals i amb l’intrusisme de l’empresa privada, de bancs i de fundacions en l’escola pública. Perquè els recursos públics siguin per l'educació pública, cal una supressió progressiva dels concerts a la privada.

Reivindiquen la democràcia als centres i, per tant, per la derogació dels decrets de plantilles i direccions que permeten triar i rebutjar de manera arbitrària mestres i professors i possibiliten situacions d’assetjament, discriminació i abús d’autoritat. També defensem també un salari digne, recupar el poder adquisitiu perdut i puntualitzen que "Som el col·lectiu públic que menys cobra respecte als nostres homòlegs de tot l’estat".

El sindicats convocats han constatat que, el canvi al capdavant de la Conselleria d'Educació no ha vingut acompanyat d’una millora en les negociacions, sinó d’una línia continuista i impositiva de la política educativa del Departament d’Educació. Al contrari, el canvi en la conselleria "ha suposat una passa enrere després de tot un curs de negociació, i quan s’havia avançat en les posicions per tal d’arribar a un acord per revertir les retallades que arrosseguem des de 2010".

La Plataforma d’Interines Docents de Catalunya (PINDOC) expressem el seu suport a la vaga

La plataforma apunta que "A més de la imposició d’un calendari escolar que atempta contra el bon funcionament del curs i la

salut dels infants i les treballadores i treballadors, la necessitat de revertir totes les retallades fetes a educació durant els últims anys i el no assoliment de l’objectiu d’estabilització de les treballadores i treballdors interins, cal sumar-hi la manca d’informació i el silenci del Departament d’Educació davant el nou Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, pel qual s’insta a les administracions a realitzar un nou concurs de mèrits per a l’estabilització REAL de totes les interines i interins en frau de llei". Per aquests motius considea que el curs no pot començar amb normalitat i donem suport a la vaga