Lluita institucional

Girona talla tots els vincles amb la monarquia, renuncia als títols reials i declara la ciutat com a antimonàrquica i republicana

En aquests termes s'ha aprovat la moció per majoria absoluta amb el vots de Guanyem Girona, Junts i ERC i les vuit abstencions del PSC i els vots en contra de PP i VOX.

El ple municipal de l'Ajuntament de Girona ha aprovat una moció per “trencar els lligams” amb la monarquia” espanyola i erigir-se com a “ciutat republicana”, segons recull diversos mitjans de comunicació citant l'Aència Catalan de Notícies (ACN). El text, presentat per l’Ateneu 24 de juny i el Casal Independentista El Forn en nom de les Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Nord-Orientals, ha comptat amb el suport dels disset regidors de l’equip de govern (Guanyem Girona, Junts i ERC), les vuit abstencions del PSC i els vots en contra de PP i VOX.

Quim Tell, membre de l'Ateneu i de la Coordinadora, ha defensat que la monarquia espanyola fos “una màfia imposada” i ha repassat de forma històrica alguns dels moments històrics de Catalunya, com ara la guerra dels Segadors. Consideren que és “el moment de deslliurar-nos del pes” dels Borbons i erigir-se com a ciutat republicana. En el seu discurs ha aprofitat per dirigir-se als regidors del PSC, als quals els ha demanat un vot a favor per "redimir els pecats dels GAL i el 155"

El tinent d’alcalde i portaveu d’ERC a l’ajuntament, Quim Ayats, ha defensat que la repressió de l’Estat “segueix vigent” en referència als infiltrats de la Policia Nacional en moviments independentistes. La vicealcaldessa i portaveu de Junts, Gemma Geis, ha reiterat la necessitat de caminar per “un país lliure democràticament” en un sistema “on parlar de votar no comporti l’exili ni la presó”, en referència als presos independentistes que van liderar l’1-O.