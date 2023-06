Català

Organitzen un acte per reflexionar sobre l’oficialitat del català a la Unió Europea

Demà a 19 h a l'Espai Línia de Barcelona (c. Girona, 52)

A El català, 25a llengua oficial de la UE es parlarà sobre què suposa que el català no sigui oficial a la Unió Europea i la importància de fer força en favor d'aquesta causa, ara que l'Estat espanyol tindrà la presidència rotatòria de la Unió Europea



- Hi intervindran la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana; Antoni Bassas, periodista amb llarga trajectòria en política internacional; Narcís Mir, jurista i responsable de seguiment normatiu en afers de la Unió Europea de la Generalitat, i Halldor Mar, katalonski i cantautor que parlarà del cas concret de la situació de la llengua islandesa a la Unió Europea. Magda Gregori, periodista, conduirà l’acte