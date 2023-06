23-J

El Consell de la República fa una crida a bloquejar les Corts Espanyoles amb vots independentistes

Demana als tres partits independemtistes que esdevinguin un actor prou nombrós per poder bloquejar la investidura i també els exigeix a rectificar les estratègies de la desunió i de la negociació estèril amb Espanya

En un comunicat fet públic aquest matí, el Govern del Consell de la República s'ha posicionat davant el 23-J, fent una crida al partits independentistes que "assumeixin el compromís explícit de no garantir l’estabilitat política de cap govern espanyol que no es comprometi inequívocament amb una solució política del conflicte, basada en l’amnistia i el respecte del dret a l’autodeterminació, que el poble català va exercir l’1-O del 2017. L’estabilitat d’Espanya s’ha utilitzat com una eina per sotmetre i reprimir els anhels de llibertat i d’autodeterminació del poble català. El compromís explícit per no contribuir a l’estabilitat ha de comportar, alhora, l’assumpció d‘una agenda independentista clara i compromesa amb el camí cap a la República Catalana".

El Consell de la República treballa, des de la seva creació, "per promoure el desbordament democràtic de l’Estat espanyol per part de la societat catalana. Aquest desbordament –tal com s’explica en la proposta estratègica del Consell- s’ha de donar en tots els escenaris possibles: per mitjà de la mobilització ciutadana als carrers, de la desobediència civil no violenta, però també en el si de les diferents institucions. Per la mateixa raó que cap partit unionista mai no demanaria l’abstenció entre els seus electors com una manera de combatre l’independentisme, el Consell fa una crida a la participació massiva de l’independentisme en aquestes eleccions espanyoles".

També remarca que cal "la importància d’assolir la unitat estratègica entre les forces independentistes, que els permeti confrontar-se de manera eficaç amb un unionisme que està sempre preparat per a la seva unitat estratègica quan es tracta de combatre l’independentisme -tal com s’ha comprovat amb el pacte recent de l’Ajuntament de Barcelona, on els partits que s’autoproclamen d’esquerres han sumat els seus vots a la dreta hereva del franquisme-".

Tot i conscient de la desafecció, insten a totes les forces independentistes a rectificar les estratègies de la desunió i de la negociació estèril amb Espanya, per a treballar conjuntament per assolir els objectius de llibertat, justícia i autodeterminació per al poble de Catalunya".