Repressió

Un ebrenc a judici per les protestes contra la sentència del Procés

En aquests dies en què només es parla d’eleccions, i veiem com n’hi ha uns quants que s’esforcen en fer-nos creure que tot el que va suposar el Procés independentista és cosa del passat, un veí de les Terres de l’Ebre serà jutjat el dia 29 de maig, a l’Audiència Provincial de Barcelona.

La realitat és tossuda i encara ho és més la repressió. Entre mig de judicis polítics diversos, fins a disset en aquests mesos de maig, juny i juliol, arriba el torn a un veí de Masdenverge, en Roger, a qui la policia espanyola va detenir a Barcelona el 16 d’octubre de 2019 i a qui la fiscalia demana 4 anys de presó.

Eren dies de resposta i ràbia per la injusta sentència als denominats «líders del Procés». El carrer mostrava la indignació de tot un poble que veia com l’Estat ensenyava la seva cara més rància i antidemocràtica empresonant aquells que havien comés el delicte de posar les urnes.

En Roger va manifestar-se, com milers de persones, aquell dia i molts altres. Aquell 16 d'octubre, segons la fiscalia, 10.000 persones es van concentrar al centre de Barcelona i, d’entre totes aquestes, al Roger li va tocar el rebre.

El Roger va ser detingut, juntament amb tres persones més, i ara s’enfronta al delicte de desordres públics, sense cap acusació per trencar res, per llençar res, ni ferir a ningú. La fiscalia però li demana 4 anys de presó! Simplement per alterar l’ordre quan ell era només un, d’entre 10.000, que ocupaven els carrers del centre de Barcelona. Però qui havia alterat l’odre, qui l’havia fet volar pels aires, era el Tribunal Suprem amb la seva condemna i ara, és esquizofrènic pensar que un ebrenc, després de tres anys i mig de pena de banqueta, haurà de suportar la fiscalia espanyola demanat-li 4 anys de presó.

Des del Grup de Suport contra la Repressió de les Terres de l’Ebre i Alerta Solidària, volem donar a conèixer aquest cas, per recordar que la repressió no s’ha aturat, que en Roger n’és una víctima i que gràcies a l’organització popular no està sol. Amb ell, i amb la seva família, serem a Barcelona el dia del judici i totes les vegades que facin falta.

Pel Roger, i per a totes les encausades en els judicis polítics contra el nostre poble, seguim i seguirem! No ens cansarem, fins la llibertat!