Antimilitarisme

Marxa per la Desmilitarització d’Aitana

Entitats antimilitaristes, ecologistes i veïnals han convocat per aquest diumenge la XIX Marxa per la Desmilitarització d’Aitana, en una jornada reivindicativa, lúdica i de trobada amb la natura. Un dia per a demanar una serra d'Aitana protegida ambientalment i sense cap ús militar, i per a expressar el rebuig a la militarització de la societat i a la solució violenta dels conflictes.

La trobada serà a les 9 del matí a les portes del Safari Aitana. Des d'allí farem una curta marxa fins al mateix port de Tudons, on està la reixa que tanca la carretera dels radars, i on llegirem el manifest de la marxa i després esmorzarem.

A continuació es farà una excursió botànica guiada pel biòleg Roger Carchano (qui vulga pot quedar-se a passar el matí a la font de l'Arbre, un bonic espai de la serra, ombrejat i amb aigua, on es hi haurà un dinar popular

Convé dur calçat adequat per a caminar per la muntanya, barret, cantimplora i protecció solar. Porteu també l'esmorzar i, si voleu, el dinar.

L'eixida d'Alcoi serà a les 8.15 des de la plaça d'Al-Azraq. S'anirà amb vehicles particulars (en el punt d'eixida ja ens repartirem entre els cotxes disponibles per tal d'utilitzar només els necessaris).

Per la pau, la desmilitarització del territori i la protecció dels nostres espais naturals, PARTICIPA!

Convoquen:

Grup Antimilitarista Tortuga (Elx-Alacant) • Ateneu Cultural El Panical (Alcoi) • Col·lectiu 8 de Març (Alcoi) • Mas del Potro (Alcoi) • Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció (Alcoi)