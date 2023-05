Català

La majoria de les principals companyies hoteleres amb seu social al domini lingüístic no tenen les pàgines web en català

Plataforma per la Llengua denuncia que la majoria de grans companyies hoteleres amb seu social al domini lingüístic no tenen la pàgina web en català. Seguint el rànquing mundial dels grups hotelers més grans per nombre d'habitacions, apareix en la 19a posició el Meliá Hotels International; en la 29a, el Barceló Hotel Group; en la 32a, el Riu Hotels and Resorts; en la 47a, l'Iberostar Hotels and Resorts; en la 67a, l'Eurostars Hotel Company; en la 87a, H10 Hotels; en la 101a, el Palladium Hotel Group; en la 103a, el Grupo Piñero; en la 111a, Catalonia Hotels & Resorts i, per acabar, en la 143a, el Princess Hotels and Resorts.

D'aquestes deu companyies, únicament dues tenen el català disponible al web: H10 Hotels i Catalonia Hotels & Resorts. Pel que fa a la resta, tot i que la majoria tenen webs multilingües amb un mínim de set llengües, el català no hi té presència.

Pel que fa a les principals companyies de les illes Balears, el Barceló Hotel Group inclou onze llengües diferents; RIU Hotels & Resorts en té nou; Palladium Hotel Group n'incorpora set, igual que Iberostar Hotels and Resorts, i Meliá Hotels Internacional disposa de divuit llengües a la seva pàgina web, però cap d'elles no és el català. Grupo Piñero només té el web en castellà i en anglès.

Les companyies catalanes Eurostars Hotel Company i Princess Hotels and Resorts tampoc no inclouen el català a les seves pàgines web. La primera disposa de vuit opcions lingüístiques diferents, i la segona inclou només l'anglès, el castellà i l'alemany.

Plataforma per la Llengua es posarà en contacte amb aquestes companyies per demanar-los que incorporin la llengua catalana com més aviat millor.

Més presència del català entre els hotels de luxe

La situació millora sensiblement si es posa el focus en els hotels de luxe. Per exemple, l'entitat ha aconseguit que l'Hotel Mandarin Oriental, situat al passeig de Gràcia de Barcelona, hagi començat a incorporar el català a la seva pàgina web, tot i que ho està fent de forma progressiva. En aquest cas concret, Plataforma per la Llengua els ha demanat fer aquest pas en diverses ocasions.

En aquesta mateixa línia, l'entitat ja va aconseguir, l'any 2020, que l'Hotel Arts, una de les icones arquitectòniques de referència a la ciutat de Barcelona, incorporés el català al web. De fet, dels hotels més idiosincràtics de la ciutat catalana, l'Hotel Majestic té el web en català, així com Casa Fuster, l'Hotel Palace, W Barcelona o l'Hotel Ohla. En canvi, l'Hotel Sofia no inclou la llengua catalana.

Plataforma per la Llengua treballa per promocionar el català en el sector turístic

La indústria turística té un gran pes socioeconòmic als territoris de parla catalana. L'any 2019, a les illes Balears es comptaven 641.145 places d'allotjament. A Catalunya, aquesta xifra assolia les 700.000 places, i al País Valencià s'elevaven fins a les 521.357. Pel que fa al nombre total de visitants d'aquell any, en milions, les illes Balears en van tenir 19,6; Catalunya 38,6 i el País Valencià 8,7 milions de visitants. Pel que fa a l'impacte al PIB, a les illes Balears la indústria del turisme es calcula que representa el 48%; a Catalunya el 12%, i al País Valencià, el 13,2%.

Si bé en el transcurs de la pandèmia de covid-19 aquestes dades es van veure radicalment afectades a la baixa, les previsions actuals apunten que, aquest 2023, les xifres s'aniran atansant a les d'abans de la pandèmia.

Ja fa anys que Plataforma per la Llengua és conscient de l'impacte del sector turístic en els territoris de parla catalana i de la necessitat de treballar per promocionar la llengua en aquest àmbit. Per exemple, la Guia CatNord permet trobar establiments que atenguin en català a la Catalunya del Nord i pretén afavorir el turisme de persones catalanoparlants. L'entitat també disposa de la guia BCN Off Track, un recurs per als turistes que visiten Barcelona, que fa èmfasi en la realitat lingüística de la ciutat i que els ofereix un petit recull de paraules en català.

Plataforma per la Llengua ja ha aconseguit èxits en l'àmbit turístic, com ara que el govern de les illes Balears promocionés el turisme en català a Twitter.

Ara, l'entitat contactarà amb els grups hotelers esmentats a l'inici perquè incorporin el català al web, i amb els hotels de luxe més representatius perquè també ho facin.