Municipalitzacions

La CUP Tarragona celebra la internalització de les treballadores de les biblioteques municipals

Aquest matí el Consell Plenari ha aprovat exercir directament els serveis de prestacions professionals necessaris per al desenvolupament de projectes i programes de la Biblioteca Pepita Ferrer i la creació de diferents llocs de treball a la plantilla de personal laboral. En aquest sentit, les cupaires celebren el pas important que ha donat l’Ajuntament “en la internalització d’un nou servei”.

La consellera Inés Solé s’ha mostrat satisfeta per aquest pas en la gestió de les biblioteques que ha comportat la internalització de cinc treballadores, una mesura en la que s’ha estat treballant des que la CUP va assumir la regidoria de Cultura i Festes.

Solé ha defensat les biblioteques com eixos socioculturals dels barris de la ciutat, “generadors de sinergies, transversalitat i sobretot, construcció comunitària, d’identitat i cultura” i com a tal “cal que s’integrin en el funcionament i lògica de la resta de serveis municipals prestats directament per l’Ajuntament”.

Finalment, la consellera cupaire ha exposat la necessitat de potenciar i consolidar els projectes d’innovació liderats des de les biblioteques “i des del servei municipal de cultura i festes”. A més, ha ressaltat els passos que s’estan donant per construir la Xarxa de Biblioteques i cultural de la ciutat, “que no es pot aturar” per vertebrar una cultura emancipadora i transformadora “també en el marc de les biblioteques i els lletres”.