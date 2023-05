Municipals 23

CUP posarà fil a l’aigua en la problemàtica residencial que avui viu la Seu i Castellciutat

La llista de CUP la Seu, la Núria Valls, ha valorat la situació de l’habitatge a la Seu i Catellciutat. Segons la cupaire el preu mitjà del lloguer a la Seu, va arribar l'últim trimestre de l'any passat fins a màxims històrics, gairebé 500 €, creuen que una de les causes és la proximitat de la ciutat amb Andorra i la influència del turisme. Això fa, segons Valls, que les famílies hagin de destinar gairebé la meitat dels seus ingressos a pagar aquests preus.

La CUP critica que durant aquesta la legislatura, les inversions de l’ajuntament en matèria d’habitatge han estat pràcticament zero. Segons diuen tota la inversió que s’hi ha fet ha estat per part de l’Agència Catalana d’Habitatge i la fundació privada HABITAT 3. Consideren que cal deixar de relegar la responsabilitat de les inversions a altres agents, i per això, defensen el garantir l'accés a l'habitatge com una de les seves tres prioritats principals per a aquesta legislatura.

Valls exposa que la CUP vol garantir el dret a l’habitatge, creant un parc d’habitatge municipal i lluitant contra l’especulació, a través de 5 mesures clau:

1. Ampliació del parc públic d'habitatge i de lloguer social: mitjançant un conveni amb la SAREB per a la cessió dels més de 30 habitatges buits que tenim a la ciutat, l’ús del «Dret de Tanteig i Retracte" per adquirir habitatges provinents d'execucions hipotecàries.

2. Convertir la regidoria d'habitatge existent en una regidoria real: dotant-la de pressupost econòmic i de personal. Objectiu: que tingui capacitat per liderar polítiques públiques en matèria d'habitatge.

3. Impulsar Oficina d'Habitatge Municipal. Finestra oberta a la ciutadania per a esdevenir: punt d'informació en matèria de drets; servei d'assessorament en cas de desnonament; servei de mediació; pol per explorar nous models d'accés a l'habitatge; entre d'altres.

4. Acabar amb el desviament d'habitatges: mantenint les llicències d'ús turístic; establint mesures que permetin revocar llicències; regular llicències per a lloguer d'habitacions d'ús turístic.

5. Promoure un Observatori de l'habitatge de l'Alt Urgell amb l'objectiu de recopilar, analitzar i publicar informació sobre el mercat de lloguer, habitatges desocupats, l'estructura de la propietat, lloguer turístic, i altres dimensions del mercat.

La CUP considera que aquestes mesures són necessàries i imprescindibles per posar-se fil a l’aigua en la problemàtica residencial que avui viu la Seu.