1r de maig en defensa de salaris i pensions

L'última reforma de les pensions, una amenaça també per als treballadors i les treballadores

El passat 17 de març es va publicar al BOE una nova Reforma sobre les Pensions (Reial decret llei 2/2023). Tot i que amb ella s'han aconseguit esmorteir part de les exigències que plantejava la Comissió Europea com elevar a 35 anys el còmput de les cotitzacions i millorar alguns aspectes menors, en el seu conjunt representa un nou pas enrere. Tot i que milloren els ingressos de la Seguretat Social en eliminar, gradualment, el sostre de les bases màximes dels salaris més alts, la inflació es menjarà part d'aquesta mesura.

El Decret conté mesures que obren vies per restringir drets actuals i disminuir les pensions públiques futures. Si bé es retarda el seu procés d'aplicació, tanmateix es transfereix a obscurs organismes d'experts aquesta decisió en el futur (AIREF), per eximir de responsabilitat les i els diputats i dirigents sindicals de l'impacte d’ampliar en el futur el període de cotització considerat. Això pot afectar els actuals treballadors i treballadores amb menys de 64 anys i molt especialment les dones, ja que tenen carreres de cotització més curtes.

El poder financer vol apoderar-se del salari diferit de les i dels treballadors per novament rescatar bancs, reduir el cost salarial indirecte que són les cotitzacions per a les empreses i potenciar els sistemes privats de pensions que són sempre una estafa a llarg termini, com s'ha constatat repetidament a tot el món (enguany tots els fons de pensions privats espanyols i internacionals han tingut grans pèrdues). Els plans d'ocupació que pretenen imposar a través de la negociació col·lectiva, amb la connivència sindical per sectors o empreses, és un veritable atracament a la Seguretat Social i al Sistema Públic de Pensions. Suposa la privatització de part dels salaris diferits de les i dels treballadors i una descapitalització més gran de la Seguretat Social.

S'ha evitat el debat públic, adoptant les mesures de forma precipitada, d'esquena a la ciutadania en general (en portes de vacances de la setmana santa) i evitant qualsevol procés participatiu en el si de les organitzacions sindicals que, en cap congrés, ni debat col·lectiu, han acceptat aquest procés d'involució. Tan sols, en alguns casos, s'ha informat a posteriori de part del que s'ha aprovat.

El moviment pensionista, del qual COESPE és un contingent important, ve movent-se des de fa més de 270 setmanes en defensa del sistema públic de pensions, exigint tancar la bretxa de gènere i una pensió mínima de 1080€ o l'exigència d'una auditoria dels comptes de la Seguretat Social que els mitjans donen per arruïnada, sense mai haver-ho demostrat. Al contrari, ocultant les enormes despeses impròpies de la SS, per continuar justificant reforma rere reforma, que suposa retallada rere retallada a les nostres pensions.

Els pensionistes seguim mobilitzats, però sense el concurs de les i els treballadors actius estem limitats a una mera defensa de posicions en condicions molt difícils. França mostra clarament que quan el moviment és també de joves i de treballadors és possible guanyar i defensar aquest dret d'una forma vigorosa, activa i amb possibilitats de victòria. És la falta d'informació de les treballadores i dels treballadors i la coaptació de part dels dirigents sindicals i polítiques el que explica com la ciutadania espanyola s'ha resignat que s'allargués l'edat de jubilació als 67 anys, mentre que a França les i els treballadors i joves han construït una enorme mobilització i una sòlida unitat sindical en la defensa de la jubilació als 62 anys. Per tot això, hem hagut de desenvolupar una campanya d'informació sobre el contingut real de les reformes.

Què ofereix aquesta darrera Reforma? És sostenible el nostre sistema? Per què volen portar-nos a les pensions privades? Per què es neguen a auditar la Seguretat Social?

Us oferim venir a compartir informació amb treballadors i treballadores, sindicalistes, representants de les i dels treballadors allà on se'ns cridi. Volem aportar coneixement i empoderar treballadores i treballadors, futurs pensionistes, per joves que ara siguin. Estem disposats a donar explicacions a qualsevol acte que organitzeu dins o fora dels centres de treball, us oferim compartir les nostres preocupacions amb qualsevol persona treballadora en actiu.

Sens dubte, informació és poder i la base per construir una defensa àmplia i solida en defensa de les pensions públiques actuals i futures.