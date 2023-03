economia solidària

Tarragona inaugura un espai de referència per a l'economia social i solidària "La Teulada"

L’acte d’inauguració de l’equipament ha comptat amb unes 150 persones i la presència de representants dels organismes participants

Tarragona estrena un centre de creació col·lectiva i de promoció de l’economia social i solidària local. Es tracta d’un projecte liderat per La Teulada, la Xarxa Cooperativa de Tarragona, que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i de Coop57.

La xarxa d’organitzacions de l’economia social i solidària és cada cop més extensa i diversa a la ciutat. Amanda Pérez, representant de La Teulada, ha explicat que “disposar d’estructures i espais de referència, com s’ha vist en altres ciutats i moviments col·lectius i autoorganitzats, ajuda a fer una passa endavant per la consolidació i el posicionament d’aquests projectes en l’entorn més proper”. És per això que Tarragona ara obre un equipament de 160 m2 de superfície útil destinat a organitzacions i col·lectius que s’han construït en base als valors del cooperativisme i que generen dinàmiques transformadores a la ciutat.

L’objectiu principal de La Teulada és el de generar canvis en el model socioeconòmic de la ciutat, impulsant maneres organitzatives per a l’activitat econòmica que siguin justes, democràtiques, solidàries i compromeses socialment i ambientalment. La seu de La Teulada permetrà fer més visible l’economia social i projectar els seus valors; així com generar discurs col·lectiu, incidint en la defensa -tant en l’àmbit polític com social- d’un determinat model de la societat i dels interessos de l’economia social.

El nou centre de La Teulada s’ha concebut, doncs, amb l’objectiu de ser un espai catalitzador de projectes d’intercooperació que, fruit del treball col·lectiu, ajudin a resoldre necessitats o problemàtiques complexes de la ciutat i així “treballar per una Tarragona que camini cap a models de ciutat més transformadora, sostenible i, en definitiva, millor per viure”, ha constatat Amanda Pérez, representant de La Teulada.

El local, situat a la planta baixa del número 22 del carrer Pin i Soler, inicialment donarà cabuda a 5 projectes cooperatius de la ciutat de forma estable -Actua, L’Escamot, Fòrum dels Barris, Cuentropía i El Far Cooperatiu-, alhora que funcionarà com espai obert de treball compartit per als diferents col·lectius i projectes de les economies transformadores locals. Un espai que també serà incubadora per a nous projectes cooperatius amb la finalitat que aquells que tenen més recorregut puguin acompanyar i ser mentors de les iniciatives més novells. L’intercanvi de coneixement, els processos d’ajuda mútua i la possibilitat de mancomunar serveis i recursos facilita la sostenibilitat dels projectes cooperatius més joves.