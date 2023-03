Solidaritat

La Marea Pensionista de Catalunya es concentra davant del consulat francès a Barcelona en solidaritat amb la classe treballadora

El proper dilluns, la a Marea Pensionista de Catalunya, es tornarà a reunir a les 10 del matí a la Pl. Universitat per anar en manifestació fins el Consolat francès per mostrar el seu suport, de nou, a la lluita de la classe treballadora i del poble de l'estat francès contra la reforma del sistema públic de pensions que el president Macron ha hagut d'aprovar per Decret, sense passar per l'Assemblea Nacional.

Avui ha estat la novena jornada de vagues i protestes que viu el país contra aquesta reforma i cada una d'elles és superior a l'anterior. Malgrat les molèsties que poden causar a la població, les enquestes indiquen que 7 de cada 10 francesos està en contra de la reforma i donen suport a les mobilitzacions.