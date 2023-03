Mobilitat

La CUP de Reus demana que el Govern municipal fomenti l’ús prioritari de la bicicleta

El grup municipal de la CUP de Reus presentarà una moció al plenari de l'Ajuntament de març perquè el govern fomenti l'ús prioritari de la bicicleta a la ciutat. Per a les anticapitalistes, la gestió que ha dut a terme, fins ara, el govern dins del Pla Local de la Bicicleta és "insuficient", ja que "no hi ha vies segures, ben connectades i eficients que facin que la ciutadania aposti per la bicicleta. Carrils per a bicicletes com el de l'avinguda de Tarragona o el de l'avinguda de la Salle no són segurs, el que suposa que les reusenques no els utilitzin", explica Mònica Pàmies, regidora i alcaldable dels cupaires.

La CUP de Reus ha treballat per fomentar l'ús de la bicicleta a la ciutat, presentant mocions en reiterades ocasions. La proposta cupaire busca que s'adeqüin els carrils bici a un estàndard de mides i senyalització comunes, pensant en l'ús futur i extensiu de la bicicleta també amb els diferents models de remolc homologats. "Actualment, més d'un carril no compta amb les mides que hauria de tenir, fet que els fa perillosos", detalla Pàmies.

"Des dels diferents governs de la ciutat s'ha apel·lat al poc ús d'aquest vehicle per a justificar la no acció en l'adequació de les vies" assegura la regidora, qui considera necessari que “es creï un cens de les bicicletes gratuït, així com la seva matriculació, per poder tenir dades estadístiques fiables i facilitar la recuperació del vehicle quan es perd o és retirat per la Guàrdia Urbana".

La cupaire també reclama que s'instal·lin aparcaments de bicicletes en cada illa i en espais ben il·luminats per tota la ciutat, "especialment en zones on es congreguen ciutadanes, com en zones esportives, centres educatius, edificis públics i aparcaments municipals" explica la regidora ecologista. A la vegada, reclamen la pacificació de les zones al voltant dels centres educatius durant l'entrada i la sortida dels alumnes "per facilitar l'accés amb bicicleta dels docents i els pares i mares amb fills, com és el cas del Bicibús escolar” detalla.

Les cupaires destaquen que en les ciutats europees, gairebé un 50% del CO₂ prové del sector del transport (sense comptar la contaminació de la mateixa fabricació dels vehicles) i s'ha demostrat que la reducció del trànsit a motor ha estat la mesura més eficaç per a reduir la contaminació atmosfèrica. En l'àmbit local, en cada legislatura el GM de la CUP "hem anat insistint en la necessitat de reduir les emissions de CO₂ a la nostra ciutat, i una de les nostres apostes és reduir la circulació de vehicles de motor contaminants i fomentar l'ús de la bicicleta", explica Pàmies.

"Si ens preguntem per què cal apostar per la bicicleta, la resposta és molt clara: el ciclisme ajuda a millorar el rendiment del cos en millorar la forma física i la resistència sense danyar els músculs de les cames. També és un gran exercici cardiovascular de baix impacte i, en afegir-ho al teu règim d'entrenament setmanal, t'ajuda a fer més amb menys estrès pel teu cos", explica la regidora animalista.