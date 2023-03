Mobilitat

Entitats veïnals i socials organitzen el debat clau per al futur de la mobilitat a Barcelona

Barcelona incompleix sistemàticament els límits de contaminació permesos per la Unió Europea, i estudis publicats per ISGLOBAL calculen que més de 1.000 persones moren cada any a Barcelona per causes relacionades amb alts nivells de contaminació, soroll, calor i falta d’espais verds. I s’estima que cada any més de 1.000 infants desenvolupen asma a causa de la contaminació de l’aire, especialment preocupant en els entorns escolars. A més a més, 20 persones a l’any moren pel fet de moure's pels carrers de Barcelona i més de 10.000 persones resulten ferides. Unes xifres més que considerables perquè els candidats i candidates a l’alcaldia de Barcelona ens expliquin quines són les seves propostes en relació amb la mobilitat, l’espai públic i la contaminació.

Els elevats índexs de contaminació, el soroll del trànsit motoritzat, l’ocupació de l’espai públic (motos a les voreres), la seguretat viària, la falta d’espais verds, el foment del transport públic i la seva accessibilitat, la promoció de la mobilitat activa, la implantació d’una Zona de Baixes Emissions… són alguns dels temes que estan protagonitzant el debat polític i públic els mesos anteriors a les eleccions municipals del 28 de maig i que seran clau en la pròxima legislatura. Un àmbit de preocupació per als barcelonins i barcelonines i que serà decisiu per escollir el pròxim alcalde o alcaldessa.

Per això, les entitats defensores dels drets dels vianants, els infants, el veïnat, les persones amb discapacitat i la mobilitat sostenible i segura organitzen el 9 de maig el debat electoral per escoltar i debatre el model de mobilitat que defensen els partits que es presenten a les eleccions municipals.

El debat estarà moderat per la periodista Clara Blanchar, i comptarà amb la intervenció inicial “Parlem de mobilitat, parlem de salut: on és Barcelona i quins reptes tenim” per part de l’ISGLOBAL - Institut de Salut Global de Barcelona, per situar l'impacte en la salut pública de la mobilitat i l’ús de l’espai públic. Posteriorment, els candidats i candidates podran contrastar les seves propostes de cara al pròxim mandat.

El debat està organitzat per les entitats veïnals (Favb), organitzacions defensores dels drets dels vianants i dels infants (Eixample Respira, Catalunya Camina, Revolta Escolar, Xarxa Bicibús, P(A)T, Ecom), de la mobilitat sostenible (PTP, BACC) i l’institut de recerca ICTA-UAB.