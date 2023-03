8-M

El moviment estudiantil de la UAB tanca la universitat en motiu de la vaga general feminista

El SEPC UAB ha anunciat que aquest 8 de març en el context de vaga general feminista, el moviment estudiantil de la UAB farà vaga i s'organitzarà per alterar la normalitat al campus.

El Sindicat d'Estudiants considera que "el sistema capitalista patriarcal es troba en crisis, i sent-ne conscient, aprofita el context per retallar-nos drets. En aquest context, l'educació es converteix en una d'aquestes eines per reproduir la dominació de classe, l'opressió del gènere i la divisió sexual del treball. Dia rere dia veiem com s'intensifiquen les violències masclistes dins les aules, i això sumat a la falta de perspectiva feminista als plans docents, la manca de protocols efectius i l'auge de l'extrema dreta, acaba formalitzant un espai molt hostil per a les estudiants".

També apunta que ens veuen amb la necessitat de posar sobre la taula l'únic model amb el que podran aconseguir una educació veritablement feminista: "la coeducació. Un model que ha de ser necessàriament públic i transversal, reconeixent, qüestionant i lluitant contra les manifestacions a les aules de les divereses opressions que patim el poble treballador català. Així, té com a objectiu dotar les estudiants d'esperit crític, d'apoderament i organització col·lectives, de resposta a les necessitats locals de cada context i, en síntesi, de les capacitats per poder transformar radicalment la societat. Per tant, amb el concepte de coeducació volem defugir de les apropiacions que han fet les institucions d'aquest terme i ressignificar-lo. Per això, aquest 8 de març anem a la vaga per aturar-ho tot!"