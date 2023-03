Poeta del Poble

Creació de l’Aula Didàctica Vicent Andrés Estellés

El col·lectiu pro-fundació Vicent Andrés Estellés, en una data tan assenyalada com el 30 aniversari de la mort del poeta del poble, valora molt positivament l’anunci de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que per fi, després de mesos d’intens treball i una lluita constant per part de les diverses associacions que sempre han vetllat per conservar el llegat del poeta, es produirà la creació de l’Aula Didàctica Vicent Andrés Estellés que iniciarà el seu funcionament el proper curs 2023-2024 i tindrà la seua seu, com no podria ser d’altra manera, a Burjassot.

Considera que aquest es un pas que per fi fa justícia amb Estellés, unint el seu nom al d’altres personatges il·lustres de la nostra literatura com Joan Fuster, Enric Valor, Didín Puig o Carmelina Sánchez-Cutillas que ja comptaven amb espais semblants.

L’Aula Didàctica Vicent Andrés Estellés contribuirà a donar major difusió a la seua obra i el seu llegat entre l’alumnat d’arreu del País.

Aquest procés de posada en valor del nostre estimat poeta es completarà amb la creació de la Càtedra Vicent Andrés Estellés, que sorgirà d’un conveni entre la Conselleria i la Universitat de València i que iniciarà la seua tasca, amb una dotació pressupostària de 50.000€, començant a treballar en tasques importants com la catalogació de la seua biblioteca o la creació d’una pàgina web.

El nostre col·lectiu, nascut com a reacció necessària a la dissolució de la Fundació per part de l’Ajuntament de Burjassot, ha treballat des de fa mesos, junt amb la família de Vicent Andrés Estellés, per tal que les institucions facen justícia amb un dels nostres grans poetes i no podem més que agrair la voluntat i el treball de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i molt especialment, l’esforç personal del secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López, que sempre ha recolzat la nostra tasca i ha cregut en la necessitat de posar en valor la figura d’Estellés, que ara es farà palesa amb la creació de l’Aula Didàctica i la Càtedra.

Com deia el poeta “Allò que val és la consciència / de no ser res si no s’és poble”... i nosaltres, greument, hem escollit: serà així com seguirem tenint ben present la figura del poeta al nostre poble, la qual cosa ens il·lusiona i ens encoratja a seguir endavant.