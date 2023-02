Nou Pla de Turisme, una oportunitat per corregir el model?

El passat 8 de febrer de 2023 vam assistir a la presentació del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions de Barcelona (PSTD) que el regidor de Turisme Xavier Marcè va realitzar a la Fundació Miró.

El Pla contempla 19 actuacions a la ciutat, totes elles finançades amb els fons europeus Next Generation, per un import total de més de 41 milions d’euros.

No tenim dubtes que moltes de les actuacions presentades, com l’adequació del Castell de Montjuïc o la recuperació del Rec Comtal i de l’Hivernacle, són millores urbanes necessàries i beneficioses per a la ciutat, tot i que algunes d'elles, com el cas de les escales de Montjuïc, havien d'haver-se abordat de fa temps i sense l'enfoc “turístic” que se'ls hi vol donar.

A banda de la millora evident que suposaran algunes de les actuacions, volem compartir algunes reflexions de fons sobre aquest Pla.

- En primer lloc considerem que la participació és la gran oblidada en la majoria de les iniciatives relacionades amb el Turisme, quan la ciutat, la que fan servir el turistes, és l’espai dels veïns i les veïnes. Aquest Pla s’ha posat en marxa sense cap procés participatiu. Ni tans sols s'han tingut en compte els òrgans de participació de què disposa l’Ajuntament, ni a nivell de districtes ni de ciutat, com ara el Consell Municipal de Turisme i Ciutat.

- Demanem que el seguiment i, sobretot, la forma en què es posin a disposició pública aquests nous equipaments i serveis es faci en base a un debat ciutadà amb participació real de tots els agents locals.

- La prioritat ha de ser posar aquests nous espais al servei de l’oci dels barcelonins i barcelonines, per a la qual cosa caldrà un pla d'informació, comunicació i promoció adreçat prioritàriament a la comunitat local, fent de la promoció turística un objectiu complementari.

- Cal aplicar mesures preventives per evitar les possibles massificacions. L'experiència del mirador del Turó de la Rovira és un exemple clar dels problemes derivats.

- Cal ser molt curosos amb la petjada que determinats usos d’oci i cultura deixen sobre els barris, vigilant que les noves activitats no siguin un agreujant de situacions de conflicte (contaminació acústica, saturació d'espais o noves problemàtiques).

- L'Ajuntament ha de dissenyar un nou model d’oferta d’oci adreçada als i les residents, incorporant aquests nous elements del Pla, però també molts altres espais de la ciutat, de forma que es garanteixi la disponibilitat per a totes les persones, i l’accés a la informació per poder-los utilitzar. Això inclou no tan sols les visites, sinó un pla d’oci dels espais de la ciutat adreçat a la ciutadania.

- Cal acompanyar totes aquestes mesures amb un pla de decreixement de les zones massificades. Es diu en el Pla que aquests nous projectes hauran de servir per desconcentrar el turisme i desmassificar les zones congestionades. Per aconseguir aquest objectiu, cal engegar accions concretes, com un paquet de mesures per reduir el nombre de visitants a llocs ja massificats, com per exemple la Sagrada Família, el Park Güell o el barri Gòtic, de forma que sigui efectiva la desconcentració i no acabem com fins ara, simplement amb més zones massificades i molt més veïnat afectat i descontent.

Tot això és viable, possible i necessari si la voluntat d’aquest Pla és la que es va dir en la seva presentació: “Mantenir un nivell sostenible de turisme a Barcelona, eliminant les massificacions actuals”. Calen mesures, normes i restriccions, perquè és evident que cal afrontar el greu problema de la massificació, tant a Barcelona com a les altres ciutats turístiques.

Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona

Barcelona, 9 de febrer de 2023