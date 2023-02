Català

L’OCB aconsegueix que el 90% de places de sanitat tenguin acreditació de català

Una vegada donades a conèixer per part del Govern les dades definitives, finalment seran 11 categories de personal sanitari, i no les 15 que en un primer moment s’havia avançat sobre un total de 49, a les quals s’aplicarà l’exempció de català en les convocatòries d’estabilització d’interins del Servei de Salut. Es tracta de 248 places, sobre un total de 2.283, és a dir, un 10,8%, de les places oferides de personal sanitari, i un 6% sobre el total de les 4.115 convocades en conjunt per l’Ib-Salut. De les 452 sol·licituds rebudes per a aquestes 11 categories, el 45,6% (206) corresponen a candidats que afirmen tenir el nivell exigit de català.

L’OCB demanava una rectificació del Govern perquè tornàs enrere en l’exempció indiscriminada i genèrica que es preveia aplicar a la totalitat de places del personal sanitari i la restringís als casos estrictament necessaris, en què una mancança de professionals capacitats lingüísticament pogués posar en perill la prestació assistencial. Aquesta rectificació significa que s’ha aconseguit que el Govern recapaciti i que, estimant els recursos de reposició de l’OCB i de l’STEI, s’acceptin les nostres pretensions en un 90%. Si els termes de la rectificació de les convocatòries es produeixen en els termes comunicats per part del Govern, l’OCB desistirà de la interposició del recurs contenciós administratiu i de la sol·licitud de paralització cautelar del procés que havia anunciat.

L’OCB valora positivament aquests canvis, però insisteix en la necessitat d’una modificació legislativa perquè en el futur no es reprodueixi una situació semblant: cal modificar la regulació de l’exempció a la Llei 4/2016 per a restringir-la a situacions excepcionals d’estricta necessitat i, en tot cas, caracteritzar-la com a una exempció únicament temporal, en cap cas vitalícia, com fins ara. L’OCB lamenta haver hagut d’arribar fins aquí i confia que la resolució d’aquest incident suposi un punt d’inflexió en la situació del català a la sanitat pública.