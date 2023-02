Dia nacional de l’exili i la deportació

Aquest diumenge 5 de febrer a les 12 del migdia, s’ha iniciat al Passeig del Callao de Mataró al costat del Monument del Camí del Nord, que recorda els mataronins i per extensió a tots els catalans que fugint de l’avanç de les tropes marroquines, espanyoles i italianes, enfilaren el Camí del Nord per tal d’evitar la presó, les pallisses, la humiliació o el piquet d’execució per part de l’exèrcit d’ocupació.

Durant la cerimònia commemorativa s’ha llegit una llarga llista d’exiliats mataronins per part dels seus familiars, l’avi, el germà, el besavi, el pare, engolits per l’exili ens recordaren l’amargor de l’exili, la pèrdua d’amics, familiars, l’allunyament de la Terra i el record de molts d’ells que ja no tornaren a la Pàtria, recordem a Joan Layret i Pons (1911-1975), que morí a Veneçuela quan preparava el retorn a Catalunya.

En el díptic editat per la Comissió Organitzadora, hi ha una llista dels 11 mataronins exterminats als camps nazis. La Comissió Organitzadora està formada pel: Grup de recerca de la Memòria Històrica de Mataró, Grup d’Historiadors Jaume Compte, Grup d’Història del Casal i Mataró Memòria Històrica. L’acte ha estat amenitzat pel grup musical; Sa Trumfa des Godai.

Que la història dels exiliats i assassinats als camps nazis, ens ajudi a entendre el present i construir un futur millor.