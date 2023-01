català

STEPV demana la retirada del decret d’homologació del reconeixement de la competència lingüística de valencià

Aquest matí ha tingut lloc la Mesa Sectorial per a tractar el decret pel qual es regula el reconeixement de la competència lingüística de valencià per a l’homologació dels estudis en el sistema educatiu valencià, pel qual es regula l’equivalència amb el C1 de Valencià si l’alumnat de batxillerat obté un 7 o més de mitjana, entre altres equivalència.

Segons les explicacions del Director General de Política Lingüística, Rubén Trenzano, que ha presidit la Mesa, la proposta de decret és fruit de l’acord entre la Conselleria de Funció Pública i la d’Educació pel qual es regularà també la competència lingüística en la funció pública, juntament amb l’homologació en el sector educatiu. És a dir, hi ha dos decrets, el de funció pública i el que s’ha negociat avui en mesa, que van en paral·lel i ja estan pactats entre les dues conselleries.

Per tant, i seguint amb les paraules del DG, la Conselleria ha tingut la “deferència” d’informar la Mesa Sectorial d’Educació del decret. Això significa que no hi ha cap marge de negociació perquè el decret respon a un pacte polític.

STEPV ha contestat amb indignació que no hi haja marge de negociació, perquè el decret modifica condicions laborals del professorat i, per tant, no és suficient que passe per la mesa com un pur tràmit informatiu, si no que s’ha de poder negociar. Altrament és una burla als sindicats, a les meses de negociació i al professorat que representem.

Així i tot, STEPV ha demanat la retirada del decret, pels motius següents:

1.- No tenim una avaluació de l’aplicació del PEPLI (Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural), que segons la llei de plurilingüisme s’ha de realitzar als quatre anys de la seua aplicació, que avale aquesta proposta.

2.- Es proposa una ampliació de la llei de plurilingüisme mitjançant un decret, que eleva l’homologació del B2 al C1, quan a penes s’ha aplicat la llei en el sistema educatiu (aquest és el segon curs que s’aplica el PEPLI a batxillerat).

3.- No hi ha cap justificació pedagògica, lingüística o sociolingüística que avale la modificació dels nivells de certificació.

4.- El professorat de valencià tindrà una responsabilitat que no li correspon i una pressió terrible sobre les seues esquenes.

5.- L’aplicació de la mesura serà molt diferent segons el territori i la titularitat del centre.

6.- No és responsabilitat de secundària i batxillerat “homologar” o “acreditar” competències lingüístiques, per a això ja hi ha altres etapes educatives i organismes que ho fan: EOI, FPA, JQCV i CEIACOVA.

7.- El currículum de valencià és molt més extens que les competències en comprensió i expressió oral i escrita i la mediació (MECRL), i no està pensat per atendre les exigències del MECRL. El professorat de valencià hauria de prescindir de la majoria de currículum per a garantir que el seu alumnat obté els nivells proposats en el decret, fet que seria il·legal.

8.- Posar en aquesta tessitura el professorat és violentar-lo, cosa que de cap manera acceptem ni tolerem.

9.- Hi ha altres aspectes de la llei de plurilingüisme que no s’han desenvolupat i que són urgents de desenvolupar, com l’atenció a l’alumnat nouvingut o els aspectes metodològics i els processos d’avaluació de la intervenció didàctica a l’aula, com exigeix la pròpia llei.

10.- En definitiva, aquest decret repercuteix negativament en el prestigi social del valencià, i no contribuirà al seu ús social, aspecte sobre el qual cal una intervenció real i urgent per evitar el greu retrocés social del valencià.

El Director General de Política Lingüística ha intentat justificar la proposta, al·legant que el currículum de valencià en batxillerat va més enllà dels requisits establerts pel MECRL i que altres comunitats autònomes amb llengua pròpia ja ho tenen regulat i ha negat que el professorat patirà cap pressió en l’aplicació d’aquesta mesura.

STEPV ha aportat a la Mesa el manifest que s’està signant pels departaments de Valencià d’alguns instituts en el qual es rebutja el decret en la línia que ha plantejat STEPV.

El Sindicat ha convocat una assemblea telemàtica demà dimecres a les 18h per a tractar la proposta de decret i acordar les accions que es consideren per manifestar el rebuig del professorat, en aquest enllaç