Vaga

Gener calent: vaga d'Educació el 25 i 26 i de gener

La vaga convocada per l'USTEC per als dies 25 i 26 de gener coincideix amb la dels col·lectiu de metges

El sindicat USTEC va anunciar fa uns dies la convocatòria d'una vaga del personal dels centres públics per als dies 25 i 26 de gener per una escola pública de qualitat i la recuperació dels drets laborals, una vaga que coincideix amb la convocada pels sindicats de professionals sanitaris.

La portaveu del sindicat de docents, Iolanda Segura, va expressar fa uns dies que la coincidència de la vaga amb la dels metges no és casual i que la convocatòria va més enllà de les reivindicacions del sector, sinó que pretén que "d’una vegada per totes" els dos sectors es converteixin en una prioritat "en els pressupostos i en les polítiques que gestionen els governs”.

Entre les reivindicacions del sindicat s'ha destacat el retorn dels sexennis per a tots els estadis, amb un reconeixement del deute, així com la reducció d'hores lectives per als docents de més de 55 anys. L'USTEC també hi afegeix dues mesures que no requereixen de dotació pressupostària, com una negociació del calendari, el blindatge del juliol i un mínim de dies de preparació d’inici de curs, i un pacte d’estabilitat.

USTEC han emplaçat la resta de sindicats a "sumar-se a la convocatòria de vaga”, que amb tota probabilitat comptarà amb el suport de la resta de sindicats amb presència a Educació.

🆕 USTEC·STEs denunciem la mala praxi i el menyspreu al conjunt de treballadores: a menys de 24h de la convocatòria de mesa sectorial, no tenim la documentació necessària!



📄Comunicat: https://t.co/EF1H9WSkdl pic.twitter.com/SBiQUKy5uS — USTEC•STEs (IAC) (@USTECSTEs) November 30, 2022