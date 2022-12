BaixLlobregat

Vaga a l'empresa de busos Avanza Baix

El Comitè d'Empresa ha informat que s'ha decidit començar les mobilitzacions en forma de vaga ja que no ens deixen alternativa malgrat haver-ho intentant repetides vegades i durant molt de temps per la via del diàleg. També ha denunciat la greu i precària situació en què es troba aquest servei públic de transport de viatgers.

Durant aquest any llarg, concretament des de finals de 2021 quan va entrar en vigor el contracte amb Avanza Baix, tant usuaris com treballadors, hem sofert la precarietat i la falta d'inversió en forma de retallades en el manteniment de la flota. Aquest patiment s'ha traslladat als propis viatgers i s'ha notat també en les instal·lacions d'Avanza Baix i la precarietat en el propi centre de treball, taller i fins i tot a les oficines

La plantilla que està amb un conveni obert i sense cap millora des de l'any 2019 (3 anys amb el sou congelat) i a la qual se li ha ofert per a aquest any 2022 la vergonyosa oferta d'increment salarial d'un 1,5%, quan tots sabem com ha pujat l'IPC els dos últims anys . La plantilla ha dit ja n'hi ha prou.

Ja n'hi ha prou que sigui el treballador/a qui assumeixi sempre la nul·la capacitat de gestió de la AMB, la teòrica encarregada de gestionar els recursos que rep de tots els contribuents en forma d'impost metropolità, i que realment és incapaç de revertir-ho en un transport públic de qualitat que millori el dia a dia dels usuaris i dels/les treballadors/es de les empreses a les quals licita contractes milionaris per la seva gestió.

La Vaga està prevista per als dies 12, 15 i 19 de desembre de 2022, de 2.00 a 5.00 hores,

de 6.00 a 9.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores, per als dies 17 i 24 de desembre de 2022,

de 2.00 a 5.00 hores, de 10.00 a 13.00 hores i de 19.00 a 22.00 hores, i, per a la resta

horaris vigents a l’empresa, la vaga es realitzarà durant les 3 últimes hores de la jornada

laboral, i que afecta tota la plantilla de l’empresa.

El Comitè ha expressat la seva confiança "en la compressió i la solidaritat dels usuaris/es amb aquest grup de treballadors/es que ha fet fins avui l'impossible i passant moltes coses per alt perquè el servei diari d'autobusos no els afectés en el seu dia a dia, però tot té un límit".