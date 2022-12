Un crit d'atenció

Les darreres setmanes s’han produït diverses accions contra equipaments públics dedicats a acollir persones que pateixen greus situacions socials. Els motius adduïts són les molèsties que aquests equipaments provoquen al veïnat. Però en els discursos que justifiquen aquestes accions es fa palès un substrat de valors insolidaris, aporofòbics, xenòfobs, racistes. I és visible la presència de grups i persones que tracten d’utilitzar aquestes protestes per difondre un discurs que legitima aquests valors que atempten contra drets humans bàsics, especialment els de les persones que són víctimes de processos socials que les han conduït a una condició insuportable.



No és la primera vegada que es dona aquesta situació, però en el context actual de crisis recurrents que generen moltes situacions de pobresa, habitatge, salut, etc., i molt patiment resulten especialment perilloses. Sobretot perquè darrere d’aquests discursos s’amaguen grups organitzats que esperen treure avantatge d’aquesta situació difícil i que poden conduir a l’adopció de polítiques que agreugin desigualtats, discriminacions i injustícies.



Per tot això, les entitats sota-signants fem una crida a la societat per:



- Lluitar i denunciar la difusió de valors (racistes, sexistes, aporofòbics, etc.) que afecten greument la dignitat de moltes persones i condueixen a impulsar polítiques que agreugen moltes situacions, generen injustícies, discriminacions i patiments greus a les persones afectades.



I a les administracions públiques:



- A aprofundir en polítiques orientades a eliminar moltes de les causes que generen aquestes situacions, amb polítiques socials i econòmiques adequades i a promoure la convivència social.



- A treballar per resoldre situacions problemàtiques anant al fons dels problemes i posant per davant la necessitat pel respecte, la solidaritat I la cooperació en el centre de les respostes.



Favb

CAB

Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya