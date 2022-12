StopAgroparc

Mobilització veïnal, petards al carrer i reivindicacions al ple de Gelida

La mobilització ciutadana, les reivindicacions dels treballadors municipals, del col.lectiu feminista Ca La Llúcia i de la plataforma StopAgroparc esclaten en el ple de Gelida a sis mesos de finalitzar la legislatura. La imatge d’ahir va ser la d’un ajuntament autoritari i poc democràtic.

El fort soroll d’una manifestació de treballadores i treballadors ha dificultat el normal desenvolupament del ple a l'Alcaldessa. Segons declaracions dels i les manifestants, una dotació de 4 mossos d'esquadra, entre ells el Cap Regional, han fet acte de presència a la plaça, un fet que mai havia passat a Gelida. La plataforma StopAgroparc explica que el ple ja va es preveia mogut des de dijous passat, amb la convocatòria de l'ordre del dia en què l'Alcaldessa pretenia fer l'aprovació inicial exprés de la Modificació del POUM per implantar l'Agroparc d'Ametller Origen a Gelida.

Els treballadors i les treballadores municipals s'han manifestat durant bona part del ple per denunciar la falta de voluntat per part de l'equip de govern per negociar un conveni amb condicions. Reclamen 35h setmanals, entre altres millores laborals.

En clau feminista, s’ha exposat el document treballat a les assemblees obertes convocades pel col.lectiu Ca la Llúcia amb preguntes relacionades amb les agressions masclistes a l'espai públic i en concret vinculades a la violació que es va donar la nit de la Castanyada; i també amb propostes d’acció de prevenció. S’ha emplaçat a l’Ajuntament a donar explicacions respecte els protocols i accions que es duen a terme a nivell de prevenció de violències masclistes i que donin resposta públicament el proper 23 de gener de 2023 a les 19h al centre cultural. Arrel de la violació, s’ha generat un grup de persones que volen treballar de forma comunitària l’abordatge de les violències i crear accions per a erradicar les violacions i les violències que pateixen les dones a Gelida.

Pel que fa a l'Agroparc, l'equip de govern havia inclòs la modificació inicial del POUM a l'ordre del dia, però la va retirar davant la queixa dels grups de l'oposició pels escassos dies donats per treballar les 1000 pàgines del document de modificació del POUM per implantar l’Agroparc. Aquesta modificació urbanística suposa una profunda transformació de les viles de Gelida i Sant Llorenç d'Hortons, amb afectacions d'espais naturals i agraris protegits al Pla Territorial de l'Alt Penedès pel seu valor com a connector ecològic supracomarcal. La plataforma StopAgroparc ha donat suport a una moció ciutadana demanant l'ampliació de terminis i la obertura d'un temps de reflexió, dos punts en els que tan Comuns com la CUP van estar d’acord al darrer ple. L'ha llegit el regidor de la CUP, atès que el reglament de participació no ha permès als ciutadans presentar-la. El públic ha increpat l'alcaldessa, que ha rebut una xiulada per forçar l'aprovació del projecte i no permetre la participació ciutadana. L'alcaldessa ha dit que no té cap pressa per aprovar la modificació, però que pensa seguir amb els tràmits administratius i no atendrà la sol licitud d'ajornar-la al gener. Això ha rebut el rebuig explícit dels ciutadans que assistien al ple.

Al final del ple hi ha hagut moltes intervencions i preguntes del públic, demanant explicacions respecte el compliment del programa electoral d’ERC, el pacte d'investidura i la manca de debat públic. L'alcaldessa ha respost amb evasives i ha deixat preguntes sense respondre. Des de la plataforma StopAgroparc denuncien que la Sra Llop s’expressi fent passar el període d' al.legacions al projecte Agroparc com un procés de participació ciutadana.