Catal'a

Més de 3.500 persones passen per la Farga de l'Hospitalet en la primera edició de SAGA, saló del 'gaming'

Més de 3.500 persones han assistit aquest cap de setmana a la primera edició de SAGA, Saló del Gaming, que Plataforma per la Llengua ha organitzat a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. En els moments de més afluència fins a 900 persones han coincidit a l'espai. La iniciativa, que ha nascut per ser el punt de trobada del món del videojoc en català, ha reunit més de 50 expositors entre empreses, clubs i centres formatius, i ha acollit competicions vibrants de League of Legends i Valorant amb el Futbol Club Barcelona com a convidat especial.

En el marc del saló, aquest diumenge al vespre, Esports Electrònics de Girona ha guanyat la Copa de les Estrelles del League of Legends. La copa ha servit per presentar els millors equips de la competició d'aquest videojoc en català, la competició LiOP de Gamesports Electrònics, que passarà a ser oficial a partir d'aquest gener. Esports Electrònics de Girona s'ha imposat al Dream Makers Lleida en un partit únic, però tots dos finalistes han pogut jugar contra l'equip de League of Legends del Futbol Club Barcelona, un equip professional de la Liga de Videojuegos Profesional, que s'ha imposat tant a l'Esports Electrònics de Girona com al Dream Makers Lleida i que, en una de les semifinals, ha fet debutar Xixauxas, popular analista del Barça en castellà, en el món de les locucions en català. A més, els partits d'exhibició, locutats per Gamesports Electrònics, s'han convertit en els primers partits del Barça retransmesos en català. Pel que fa al Valorant, la competició regular d'aquest videojoc en català, que organitza Gamesports Electrònics, ha conclòs en el marc del saló amb una semifinal i una final. MIV Gaming, de Sabadell, ha guanyat la competició després de guanyar 3 partides en una final a 5 contra el Kirin Gaming de Mataró.

A més de les competicions de videojocs, SAGA també ha servit per premiar i prestigiar els millors videojocs del mercat que inclouen el català. El gran guanyador de la primera edició dels Premis SAGA ha estat el videojoc Endling-Extinction is Forever, de l'empresa barcelonina Herobeat Studios, que s'ha endut el Premi del videojoc català de l'any i dos premis més: el de la millor banda sonora i el del millor art visual. Endling - Extinction is Forever desafia els jugadors a controlar l'última guineu d'un món postapocalíptic, amb el repte de protegir i alimentar els seus tres cadells. El Premi a la millor narrativa d'un videojoc en català ha estat per a Ikai, de l'empresa desenvolupadora Endflame, i el premi a la millor jugabilitat se l'ha endut Blind Fate: Edo No Yami, desenvolupat per l'empresa Troglobytes Games. Per últim, el Premi del públic al millor videojoc en català de l'any ha estat atorgat a Those Who Came: Healing Solarus, de l'empresa RolldBox Games.

El lliurament dels premis dissabte al vespre, presentat per la periodista Mariola Dinarès i pel popular retransmissor de Twitch Norman López, ha comptat amb la presència de diferents responsables polítics dels governs de Catalunya, les Illes Balears i Andorra. Per part de la Generalitat de Catalunya, hi han assistit els consellers Natàlia Garriga i Carles Campuzano; el secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila; la directora general d'Innovació i Cultura Digital, Marisol López, i Laia Girós, directora de l'Agència Catalana de Joventut. Per part dels governs d'Andorra i de les Illes Balears, hi han assistit els responsables de política lingüística: Joan Sans, del Govern d'Andorra, i Beatriu Defior, del Govern de les Illes Balears.

Durant els dos dies que ha durat el saló, els participants han pogut visitar més de 50 expositors entre empreses de videojocs, clubs de jugadors, associacions d'esports electrònics, centres formatius i associacions. Els visitants han pogut conèixer les diferents possibilitats formatives, comprar les darreres novetats de videojocs amb versió en català, assistir a més d'una vintena de tallers i xerrades, jugar als jocs que els diferents clubs els han deixat provar, participar en concursos de disfresses i descobrir el futbol amb cotxes de radiocontrol o unes ulleres de realitat virtual. Els qui ho han volgut, a més, també han pogut jugar fins a 36 hores a més de 25 videojocs en un espai LAN habilitat tota la nit.

SAGA, Saló del Gaming, ha servit per enfortir les relacions entre els diferents actors del sector del videojoc en català i per explorar futures col·laboracions. L'impuls de la iniciativa ha contribuït a fer que el principal retransmissor en línia a Twitch en català, Norman López, que ha presentat els Premis SAGA i ha fet diversos directes durant el saló, hagi arribat aquest diumenge al matí on no havia arribat mai abans cap creador en català: als 10.000 seguidors a la plataforma. La fita s'ha celebrat amb un brindis diumenge a la tarda en el marc del saló, un brindis que s'ha fet extensiu al futur de SAGA i, especialment, a la presència del català als videojocs, un sector en el qual la llengua continua sent residual, malgrat que el 50 % de la facturació a l'Estat espanyol és a Catalunya i que el 40 % de les empreses són al Principat, el País Valencià i les Illes Balears. L'entitat es felicita per l'èxit aconseguit en aquesta primera edició de SAGA i aspira a créixer en espai, estands i públic de cara a la segona edició.