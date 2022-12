Moviment veïnal

La FAVB demana prohibir les estufes a les terrasses a partir del gener

A l’actual Ordenança de Terrasses, ja fa alguns anys que hi consta la Disposició Transitòria sisena, segons la qual a partir de l’1 de gener del 2025 quedaran prohibides les estufes de combustió a les terrasses de Barcelona.

L’argumentació d’aquesta prohibició, hores d’ara, es fa més que evident: contaminen molt, moltíssim. Una sola estufa encesa durant 8 hores emet 23,7 Kg de CO2, el que seria l’equivalent a les emissions d’un cotxe de benzina durant un recorregut de 120 km.

Les estufes van tenir una gran demanda a partir del 2006, quan la Llei Antitabac va prohibir fumar als interiors del locals, i van quedar les terrasses com a espais per a fumadors. Això sí, a l’hivern... doncs fa fred.

De particular interès resulta l’Informe de Valoració de l’Impacte Energètic i Ambiental de les Estufes per al Calefactat de Terrasses, presentat per l’Agència d’Energia de Barcelona el 5 d’abril del 2017 (p. 58 de l’Expedient), perquè duu a terme una anàlisi energètica de les estufes exteriors, emetent una sèrie de valoracions i de conclusions, entre les quals cal destacar: “A nivell energètic, la calefacció de l’aire exterior de les terrasses obertes mitjançant qualsevol sistema de calefacció de font no renovable és un desaprofitament energètic de difícil justificació”.

Tal com es fa constar en el citat Informe de Valoració de l’Impacte Energètic i Ambiental de les Estufes per al Calefactat de Terrasses, de l’Agència d’Energia de Barcelona, les estufes elèctriques són aparells més eficients que les estufes de butà o propà, encara que l’impacte últim en emissions globals és major que en les de combustió. Però les estufes de gas són equips emissors de contaminació local i, per tant, en situar-se dins del teixit urbà de Barcelona, contribueix a la deterioració de la qualitat de l’aire dels veïns. A més, cal tenir en compte que, en relació amb les estufes de gas butà, sempre existeix el risc que, en certes condicions, aquestes produeixin monòxid de carboni (CO).

Estem a punt de tancar l’any 2022 i el món ha canviat des de l’aprovació de la modificació de l’Ordenança de Terrasses, al 2018. El canvi climàtic s’ha fet evident amb força intensitat; la crisi energètica, la de matèries primeres i d’aliments està agreujant-se, i a Europa tenim de nou una guerra terrible. Malauradament, sembla que res faci canviar el pas a les elits mundials. La COP27 ha estat més que decebedora, les relacions nord-sud segueixen espoliant el sud, i aquí no passa res.

En mig de tot això, per què preocupar-se per unes quantes estufes al carrer? No n’hi ha per tant!

Doncs sí, és molt preocupant i és terrible que no veiem que cal fer accions al nostre abast, totes les possibles. No direm allò de que “els canvis petits són poderosos (Capità Enciam)”, però sí que tota mesura que es pugui prendre i vagi en la línia de limitar els excessos consumistes occidentals i reduir la contaminació ha de ser benvinguda.

Amb la que està caient amb el preu de l’energia i la seva escassetat, quin argument es pot posar sobre la taula per escalfar el carrer? Qui pot argumentar que té sentit estar en una terrassa, al carrer, quan fa fred, enganxats com a llapes a una estufa? I mentre l’interior del local potser està buit, o amb la climatització a mínims, perquè això és el que marca el Real Decret-llei 14/2022.

A molts habitatges, les famílies han de passar fred perquè no poden menjar i escalfar-se alhora. Com es pot, doncs, justificar escalfar el carrer?

Els arguments són nombrosos i se’ls hi suma que ben aviat -esperem- es prohibirà fumar a les terrasses, amb la qual cosa també la component del fumador a la terrassa desapareixerà. Sovint, a més, es veuen estufes en marxa sense clients asseguts a qui escalfar. Què escalfen, doncs !?

Resulta, per tant, ineludible que s’avanci la prohibició de les estufes a les terrasses, no sols les de gas contaminant. Qualsevol estufa que escalfi el carrer és absurda, és innecessària, és un despropòsit.

Demanen que l’Ajuntament de Barcelona, preocupat pel canvi climàtic i d’acord amb el seu compromís Europeu de ser una de les 100 ciutats Climàticament Neutres al 2030, faci un pas endavant i marqui el camí a altres localitats i, via Decret d’Alcaldia, i atenent les justificacions anteriors i d’altres que de ben segur els seus tècnics coneixen bé, prohibeixi les estufes a les terrasses dels carrers de Barcelona a partir de l’1 de gener del 2023.