Comunicat del Col·lectiu Guilleries (núm. 152)

Espanya es desagna en una guerra oberta entre el poder legislatiu i el judicial que està provocant una crisi constitucional, enfrontaments intrafamiliars i un trencament de la convivència. Fa temps que les branques política i judicial de la dreta neofeixista espanyola, amb la finalitat de mantenir -en contra de la voluntat popular- la seva majoria al CGPJ i al TC, bloquegen la renovació dels càrrecs caducats d'aquests òrgans.

En conseqüència, incompleixen la seva Constitució (aquesta que és sagrada quan es tracta d'anar contra els catalans), que estableix un mandat de 5 i 9 anys respectivament pels seus membres, fent-ne 4 que en alguns han vençut.

Ara, han aconseguit consumar un nou cop d'estat, aquest amb togues i sense tancs, tricornis ni cabres, a través de la intromissió del TC al parlament espanyol, acordant, en contra de la Constitució, la paralització d'un procediment legislatiu, concebut en part per posar fi al bloqueig esmentat al paràgraf anterior. La falsa esquerra espanyola, del PSOE i PODEMOS, amb les seves obedients delegacions territorials, i la seva cohort de pretesos intel·lectuals, s'ha indignat amb aquest "atemptat a la democràcia, a la sobirania popular i a la separació de poders".

No ens desperten cap simpatia ni solidaritat perquè ara estan prenent la seva pròpia medicina, la que ells ens han donat als catalans, instant o permetent que el TC vetés debats al nostre Parlament nacional i arribés a suspendre un Ple, el del 30 de gener de 2018, que havia d'investir el President a l'exili, arribant a alterar d'aquesta manera la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada en les eleccions del 21 de desembre de 2017, en què la llista encapçalada per Carles Puigdemont fou la que reunia més suport parlamentari.

Tots recordem com el nouvingut a la política, Miguel Iceta, ara Ministro de Cultura y Deporte (tot i que fou expulsat de la carrera d'Econòmiques per haver superat el nombre màxim de matriculacions permeses i, que sapiguem, disposa de nul·les capacitats de cap disciplina esportiva), es fotografiava a les portes del TC, juntament amb representants de Cs i PP, abans de presentar una demanda per paralitzar i impedir actuacions del nostre Parlament (l'argumentació jurídica d'aquelles resolucions del TC ara ha estat esgrimida per les dretes per a fonamentar els seus recursos).

Mentrestant, a casa nostra, el president de la Generalitat, escolanet a les ordres del líder messiànic d'ER, ha proposat, després de l'acord de claredat a l'estil canadenc, mort instants després de nàixer, una nova bajanada consistent en un referèndum d'autodeterminació acordat amb l'Estat (com no) en què l'opció de la independència només guanyaria si votés com a mínim el 50 % del cens i si els vots favorables superessin el 55%.

Cal dir que aquesta ignominiosa proposta ja fou plantejada anys enrera per Convergència, a través de Jordi Turull (i fou aleshores durament rebutjada per ER), és absolutament inadmissible per antidemocràtica (fa possible que una minoria s'imposi a una majoria), per ser contrària al dret humà a la igualtat de drets entre les persones (dóna més valor al vot dels contraris a la independència que als favorables), per afavorir els detractors que poden intentar boicotejar l'elecció cridant i estimulant la no participació, per ser contrària a les condicions de la pràctica totalitat d'eleccions i perquè mai seria posada sobre la taula d'un inici per un negociador independentista lliure i honest i amb plenitud de facultats intel·lectuals.

ELS MOSSOS D'ESQUADRA DEFENSAREM LES INSTITUCIONS CATALANES I VETLLAREM PER GARANTIR ELS DRETS I LES LLIBERTATS DELS NOSTRES CONCIUTADANS. TAMBÉ EXIGIM EL RETORN A CASA DELS EXILIATS, EL FINAL DE LA REPRESSIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL, INCLOENT-HI L'ESPIONATGE IL·LEGAL, I LA CULMINACIÓ DE LA INDEPENDÈNCIA APROVADA PER LA MAJORIA DE LA CIUTADANIA.

Guilleries, 20 de desembre de 2022