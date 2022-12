Diada de Mallorca

Clam unànim a Palma per lliure retorn de Valtònyc

Sota el lema “Construïm una Mallorca lliure”, milers de persones s'han manifestat aquest divendres pels carrers de Palma per commemorar la Diada de Mallorca. Ha estat una marxa molt combativa reclamant l'autodeterminació de Mallorca, denunciant el turisme massiu que destrueix l'illa i sobretot s'ha generat una complicitat entre els assistents per exigir el lliure retorn de Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtònyc.

El raper, que partí a l'exili fa cinc anys després d'haver rebut una condemna de tres anys i mig de presó per les seves lletres contra la monarquia i l'ultradreta espanyolista, ha rebut el suport dels assistents a una manifestació que s'esperava multitudinària. Després de deu anys de repressió per part de l'Estat espanyol, Palma ha clamat per la llibertat d'expressió, la fi de la persecució de la dissidència política i la tornada del cantant des de Bèlgica.

La marxa que havia començat a horabaixa al passeig del Born, ha recorregut la plaça Tortugues, el carrer de la Unió i la Rambla fins a arribar a la plaça d’Espanya, a la zona de l’estació Intermodal, on ha acabat a les vuit del vespre amb les actuacions d’Al-Mayurca, Nita i Plan-ET.