Música

Els premis Ovidi d'enguany han estat molt repartits

Els premis distingeixen Xavi Sarrià, Marala, El Diluvi, Andreu Valor, Smoking Souls i Malparlat, entre d'altres i han reconegut també la trajectòria de la cantant i compositora Eva Dénia a la cantant, guitarrista i compositora Eva Dénia, qui, després de tres dècades de carrera musical, ara fa un any va anunciar que deixava la seva carrera en solitari a causa de les dificultats extramusicals afegides al seu ofici.

Els Premis Ovidi 2022, que reconeixen les produccions discogràfiques en valencià més destacades de l’any, es van lliurar divendres passat en una gala celebrada al Teatre de Catarroja (l’Horta Sud), organitzada pel Col·lectiu Ovidi Montllor (COM). L’acte va estar conduït per les comunicadores Amàlia Garrigós i Nerea Sanfe i els assistents van gaudir en directe d’un repertori especial a càrrec de la rondalla Va de Dones.

La 17a gala dels premis Ovidi ha posat de manifest el gran moment de la música en català feta per artistes valencians. En la seva nota de premsa de proclamació dels finalistes, el jurat ja advertia que estàvem davant de l’any amb més produccions de qualitat i que en algunes categories havien quedat fora de les nominacions discos que altres anys fàcilment s’haurien pogut endur el premi. Aquest divendres a la nit, al Teatre Auditori de Catarroja, s'han fet evidents aquestes dificultats i hi ha hagut 13 guanyadors diferents, un per cada categoria, incloses les de vídeoclip i disseny, que van premiar artistes que el jurat musical havia considerat entre els finalistes.

Els guanyadors són:



Millor disc de pop

Carles Chiner

Amateur

(27 Ladridos, 2022)



Millor disc de rock

Neus Ferri

Llar

(Maldito Records, 2022)



Millor disc de folk

Marala

Jota de morir

(Propaganda pel Fet!, 2022)



Millor disc de cançó d’autor

Andreu Valor

Un nou món

(autoeditat, 2022)



Millor disc de hip-hop i electrònica

Malparlat

Sentimantral

(autoeditat, 2022)



Millor disc de mestissatge

Xavi Sarrià

Causa

(Propaganda pel Fet!, 2022)



Millor disc per a públic familiar

Dani Miquel

Volem

(autoeditat, 2022)



Artista revelació

Kela — El mirall

(Primavera d’Hivern, 2022)



Millor producció i arranjaments

Smoking Souls

La cura

(Propaganda pel Fet!, 2022)



Millor cançó

El Diluvi – “Present”



Millor lletra

Aquella nit – “Aquella nit”



Millor videoclip

Mut

Musicants

“A la una”



Millor disseny

Albert Doménech

L’actor Secundari

L'Actor Secundari i les coses que mai et va dir



Premi trajectòria

Eva Dénia



Premi al suport a la música en valencià

Folksona