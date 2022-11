Hort urbà

Setè intent de desnonament de l'hort de Prosperitat de Barcelona "Date una Huerta"

L'hort urbà Date una Huerta, al barri de la Prosperitat, torna a estar amenaçat per una ordre de desnonament que es vol executar el pròxim dijous 1 de desembre.

És la setena vegada que la propietat del solar, el BBVA i el fons voltor Cerberus, denuncia al jutjat l'activitat veïnal que s'hi realitza amb l'objectiu de deixar buit el solar.

Aquest terreny portava més de deu anys abandonat i acumulant brutícia fins que l'any 2016 es va recuperar per al barri. En ell ha crescut durant set anys un projecte que realitza una tasca social reconeguda no només pel veïnat i les entitats del barri de la Prosperitat, sinó per l'Ajuntament de Barcelona, que ha actuat d'intermediari per impedir els diversos llançaments.

Aquest intent de desallotjament coincideix amb una negociació oberta entre l'Ajuntament, l'AV de Prosperitat i la propietat per aconseguir un acord a tres per a una cessió d'ús mentre no es construeixi al solar.

Per explicar la situació i el context actual, convoquem una roda de premsa per a aquest dimarts 29 de novembre a Joaquim Valls 79, on s'ubica Date una Huerta.

Des del barri s'entén aquesta nova ordre de desnonament com un atac al projecte i al barri, per això hem convocat el veïnat i les entitats a impedir-ho aquest pròxim dijous 1 de desembre.