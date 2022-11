25-N

Les regidores de la CUP Reus no assistirem a l'acte institucional de la Diada contra la Violència Masclista

La Candidatura d’Unitat Popular, organització política que també forma part de La Plataforma 25N del Camp, avala el comunicat que aquesta última va emetre per tal de denunciar el menyspreu del govern de Reus cap als actes que s’organitzen al voltant d’aquesta diada.

Un govern que fa bandera de ser feminista no hauria d’haver permès que l’inici de la campanya de Nadal eclipsi el que per les feministes del Camp i de Reus hauria de ser una prioritat: la manifestació que organitza la Plataforma des de fa anys. Un dia com el 25 de Novembre hauria de blindar-se a favor de la reivindicació i la memòria de les víctimes de violència masclista.

Al contrari, el govern de JuntsXReus, Ara i ERC convertirà el 25N en una diada a l’entorn del consumisme i el dispendi energètic. D’una banda, incentiva la despesa desmesurada en uns moments actuals tan durs com són els que passen moltes famílies de la ciutat a nivell econòmic i, per l’altra banda, no té en compte el context de crisi climàtica amb exemples com la implantació de la pista de gel a la plaça llibertat o l'enllumenat excessiu en diferents carrers del centre de la ciutat. Són accions que se situen en una òrbita diametralment oposada a la perspectiva feminista.

El govern de Reus impulsa el treball dels dos nous plans municipals de Polítiques Feministes i de Polítiques de Diversitat Sexual i de Gèneres, afirma que ofereix un bon assessorament i prevenció en contextos de violència masclista però s’ha negat a cedir un escenari a la plaça del Mercadal per a poder llegir el manifest de la Plataforma 25N al·legant que es prioritzava l’encesa de llums de Nadal.

El govern de Reus se sent fort quan parla del camí que s’està realitzant per tal de dissenyar una ciutat segura i urbanísticament feminista, però durant les festes de Nadal hi haurà carrers que acumularan desenes de watts i zones perifèriques de la ciutat que quedaran buides de gent i enfosquides on el trajecte encara serà insegur per a les dones.

El govern de Reus treu pit quan parla de comunitats energètiques, de mobilitat sostenible, d’ajudes a les famílies per sostenir subministrament energètic, però durant les festes de Nadal hi haurà una pista de gel a la ciutat que equival al consum de 12 llars en un any i un impacte ambiental de 10 tones de CO 2 .

En resum, tenim un govern de Reus que utilitza el feminisme només com un rentat de cara. Una ciutat realment feminista seria aquella que posa la vida al centre donant veu a les persones que hi viuen. Posar la vida al centre, concepte genuïnament de l’Esquerra Independentista i que la socialdemocràcia ha pervertit, vol dir donar prioritat a una vida que mereixi ser viscuda amb uns entorns segurs, mediambientalment sostenibles i que garanteixi drets.

La CUP de Reus, el dia 25N, no assistirà a l’acte institucional però sí que sortirà amb totes les altres companyes per ocupar els carrers i reivindicar un feminisme real que fuig d’un femisme lila mainstream com el que defensa el govern de Reus. Sortirem al carrer per cridar ben fort que ens volem vives i amb vides dignes!