La CUP, des de l’Ajuntament de Berga, segueix treballant per l’erradicació de les violències masclistes i LGTBIfòbiques

Els discursos d’extrema dreta que banalitzen la violència masclista i ataquen els drets sexuals de les dones treballadores es normalitzen i creixen cada dia amb la connivència indispensable de les institucions i els mitjans de comunicació. Ens trobem, doncs, davant d’una ofensiva reaccionària i antifeminista que va en augment. Per això és important que des de tots els fronts on l’esquerra independentista tingui presència, s’actuï en conseqüència. I per això a la CUP, des de l’Ajuntament de Berga, seguim treballant per l’erradicació de la violència masclista a través de la formació, conscienciació i creació d’eines municipals a l’abast de totes i tots.

Com cada any, des de les àrees de Feminismes, LGTBIQ+, Joventut i Cultura, sumem esforços per promoure tallers, formacions i espectacles en clau de gènere que s’adrecin a totes les veïnes de Berga. Perquè creiem fermament que és imprescindible que el govern de la ciutat faci una aposta clara per sensibilitzar la ciutadania i dotar-la d’eines i recursos de suport en qüestions de gènere i LGTBIQ+. En aquesta línia, hem tornat a programar el curs de defensa personal dirigit a dones per aprendre tècniques de prevenció i actuació davant d’una agressió i també hem presentat dues propostes culturals que aborden temàtiques sobre el gènere, el feminisme i les preferències sexuals.

Tal com explica la regidora de Feminismes i LGTBIQ+, Roser Rifà, “és impropi d’una societat avançada com la nostra haver de realitzar formacions de defensa personal per a dones, però alhora, és imprescindible que ho fem i ens empoderem per poder respondre ràpidament i eficaç davant qualsevol agressió”.

En les dues sessions teatrals, hem apropat el servei del Punt Lila a les espectadores perquè més enllà dels contextos nocturns, les dones puguin reportar situacions en les quals s’hagin sentit violentades, amb l’assessorament i acompanyament de professionals. Els ‘Punt Lila’ s’han consolidat a Berga com un espai on reportar situacions d’incomoditat o de vulnerabilitat dels nostres drets. Roser Rifà remarca que “el recorregut dels ‘Punt Lila’ a Berga és molt positiu i ara, a més, comptem amb punts lila fora dels espais d’oci nocturn, arribant a molta més gent”. La iniciativa d’instal·lar Punts Liles quotidians, més enllà de l’oci nocturn, neix el 2021, amb la voluntat d’ampliar el servei d’atenció i sensibilització sobre les violències masclistes i LGTBIfòbiques al conjunt de dones en espais més diversos.

Una de les principals novetats del programa d’enguany ha estat la posada en marxa del servei de ludoteca, una eina per a totes aquelles famílies que vulguin gaudir dels espectacles sense l’acompanyament infantil. Entre les propostes també hi hem sumat una sessió de zumba, un taller sobre la diversitat de gènere i un recull de microrelats sobre la violència en la diversitat sexual i de gènere. En aquesta darrera activitat, hem implicat un agent de referència al territori com és l’Associació LGTBI TALCOMSOM, que també serà l’encarregada de llegir el manifest institucional durant l’acte de l’Ajuntament el 25N. De fet, la tasca que es desenvolupa des de l’àrea de Feminismes i LGTBIQ+ es treballa sempre conjuntament amb les entitats LGTBI de la comarca.

D’altra banda, des de l’Ajuntament, la CUP hem treballat en els darrers mesos l’elaboració i l’aprovació del nou Pla Local LGTBI i en la renovació del Pla d’Igualtat Intern per donar resposta des de la branca institucional a les violències masclistes. La redacció del nou pla també ha comptat amb la col·laboració de TALCOMSOM. Uns plans que segueixen el protocol d’abordatge de les violències masclistes que es va aprovar a finals del 2019 i que va ser una eina pionera a la comarca en tant que posava èmfasi a La Patum i, en general, als espais d’oci nocturn, convertint la festa en un espai segur per a totes les dones a través del desplegament de “Vull la nit! Festes lliures de sexisme” i de les formacions a tots els membres de les comparses de la Patum sobre detecció i prevenció d’actituds sexistes.

Des de la CUP també hem impulsat diverses activitats adreçades als joves en forma de tallers, formacions i propostes culturals per tal de treballar la prevenció de les violències masclistes. Fa uns 7 anys, també vam iniciar la campanya “dones actives” per promoure la creació de comunitat i xarxa entre dones. I hem introduït la mirada de gènere en tota la tasca política que desenvolupem.

Perquè cal recordar que la violència masclista té un caràcter estructural en el sistema capitalista, i que el govern de l’Ajuntament és només un baluard més en aquesta lluita, que s’ha de fer des de tots els fronts, amb l’autodefensa i l’autoorganització feminista com a resposta. És per això que cal enfortir la unitat popular, les estructures de contrapoder i els espais alternatius per respondre a cada atac que rebem amb més feminisme. Perquè ens volem vives i amb vides dignes! Visca la lluita feminista!