Municipals 23

La CUP del Camp acull la proposta nacional d' "Un país en marxa"

La CUP del Camp ha acollit l'acte de la campanya "Un país en marxa" aquest diumenge 27 de novembre. Les diputades Laia Estrada i Xavier Pellicer han estat les responsables d'aterrar, a Reus, una gira arreu dels Països Catalans on la formació anticapitalista s'ha trobat amb militants i simpatitzants per posar sobre la taula i debatre la seva proposta política. La formació política ha volgut posar al centre del debat la conquesta de sobiranies i eixamplar drets com a mesures per sortir de la crisi econòmica i social que travessa el territori.

"Gent que lluiti és el que cal per a fer front a la triple crisi que tenim: ecològica, social i econòmica. Ja n'hi ha prou de bizums a les grans empreses mentre la classe treballadora tornem a pagar les seves crisis", ha sintetitzat Pellicer. "El moment actual ens obliga a generar tensió davant de totes les agressions i atacs que patim la classe treballadora dels Països Catalans: desnonaments, inflació de la cistella bàsica, negació del dret a l'autodeterminació, repressió..." ha recollit Estrada. La tarragonina ha criticat al Govern principatí: "a sobre, la resposta institucional és desmobilitzar. Ens cal posar al centre el conflicte, perquè és allò que ens fa avançar!".

Ambdues diputades han posat damunt de la taula propostes en positiu per a sortir de la crisi "perquè, si no, ens aplicaran les mateixes receptes que al 2008: empobrint-nos encara més mentre s'enriqueixen encara més", ha defensat Pellicer. Estrada ha llistat algunes de les propostes i reptes per al curt termini: "L'esquerra independentista hem de plantejar sortides i hem de posar damunt de la taula propostes que són de sentit comú i d'ofensiva: Sí a regularització de totes les persones, sí a nacionalitzar sectors estratègics, sí a la renda bàsica, sí a una fiscalitat ecologista, sí a una sanitat veritablement pública...".

Tant Pellicer com Estrada han defensat la vigència actual del projecte de la unitat popular i han apostat per "recuperar gent de l'activisme perquè tornin a la militància". En aquest sentit, han fet èmfasi que "que la institució no és cap fi, és només una eina". "Per als altres partits comença un cicle electoral, per a naltros és l'inici d'un cicle de lluites", ha reblat Estrada.

L'acte polític d' "Un país en marxa" ha estat la cloenda de les 2es Jornades Municipalistes del Camp que s'han celebrat durant tot el matí del diumenge. Amb la participació de militants de les diverses assemblees locals del territori, s'han compartit anàlisis i propostes de futur així com experiències diverses en representació institucional, amb l'objectiu d'enriquir el debat dins del territori i crear sinèrgies entre la militància de les assemblees.

També en aquests debats s'ha subratllat que el municipalisme va més enllà de la institució i que l'alternativa és la unitat popular, on la candidatura n'és només una eina. "Hem de pensar i treballar més enllà dels cicles electorals. Cal que tinguem agenda pròpia i que no vingui marcada pels ritmes de la institució" ha recollit Gemma Vendrell, número 2 a les properes eleccions per la CUP de Tarragona. "La representació institucional no té sentit sense una assemblea local forta que creï treball i faci feina. Calen les dues potes, actives i amb força", ha sintetitzat Mònica Pàmies, actual número 3 per la CUP de Reus.