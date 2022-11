Repressió

L'ex-batlle d'Argentona, inhabilitat per l'1 d'octubre

El Jutjat de Mataró ha condemnat l'exalcalde Eudald Calvo a sis mesos d'inhabilitació i a una multa de quatre mil cinc-cents euros per "desobediència greu" per la seva actuació durant el referèndum l'1 d'octubre a Argentona. En declaracions a Ràdio Argentona, Calvo ha lamentat que "la justícia espanyola torna a obsequiar-nos amb una sentència injusta".

Calvo té deu dies per decidir si presenta recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En cas de mantenir-se la inhabilitació, quedaria frustrada la seva intenció de presentar-se novament com a candidat a l'alcaldia, aquest cop per Junts. Per aquest motiu obre la porta a recórrer la sentència i avisa que no es planteja la possibilitat de renunciar a la seva carrera política, "és un motiu més per presentar-nos".

Per Calvo, el resultat del judici és una mostra que el diàleg amb l'estat espanyol no té sentit. "La gent que defensa la taula de diàleg hauria d'haver estat al judici. La fiscal va tenir una actuació semblant a la d'un guàrdia civil l'1 d'octubre", ha assegurat.

Calvo, que va ser batlle de la CUP del 2015 al 2019 i després per Unitat · Argentona per la República, va dimitir el març del 2020 després d’haver admès haver tingut actituds masclistes arran d’unes acusacions d’abusos sexuals, per les quals no hi ha denúncies als jutjats.