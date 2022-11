Micromecenatge

El Procés de Burgos en còmic

S'ha iniciat una campanya de micromecentage per fer possible el projecte "Revolució i viure!" una novel·la gràfica ecoeditada en català sobre el procés de Burgos (1970) publicada originalment en èuscar l’any 2020 en la commemoració el 50è aniversari del procés. Els autors són Mikel Antza i les il·lustracions d' Adur Larrea.

L'anomenat Procés de Burgos fou el consell de Guerra que va jutjar, entre el 3 i el 9 de desembre del 1970, setze persones, acusades, entre altres delictes, de pertànyer a l'organització armada Euskadi Ta Askatasuna (ETA), i que marcaria un abans i un després en la història del franquisme.

Els fets jutjats representaven un atac al règim totalitari del general Franco, i tot i que no van mancar veus que demanaven un judici civil per a jutjar delictes civils, finalment, fou la justícia militar l'encarregada del procés. Tanmateix, cridava l'atenció l'elevat nombre d'encausats, així com les penes sol·licitades: sis penes de mort i 752 anys de presó.

Sinopsis

Burgos. Desembre de 1970. Els jutges militars franquistes jutjaran setze militants d'ETA. Sis d'ells s'enfronten a la pena de mort. Què fer per salvar les seves vides? Com es pot donar a conèixer al món la repressió del País Basc? Però no només això...

Aquesta novel·la gràfica, publicada en la commemoració del 50è aniversari del Procés de Burgos, ha estat creada per Mikel Antza i l’il·lustrador Adur Larrea al voltant d'un dels fets més decisius de la història del País Basc, i que d’alguna manera va marcar un punt d’inflexió en la pèrdua de suport internacional del franquisme.

Sobre els autors

MIKEL ALBISU IRIARTE (Donostia, 1961). Signa els seus treballs literaris com Mikel Antza.

Va començar a escriure a l'adolescència i, de jove, va col·laborar a revistes i diaris com Susa, Argia, Punto y Hora, Jakin, Egin.

Als anys vuitanta va publicar dos llibres de relats curts i una obra de teatre escrita amb Iñaki Uria. Després d'un llarg període, va tornar a la literatura amb la novel·la "Ospitalekoak" i, a partir d’aleshores, ha publicat obres en diversos gèneres com teatre, crònica, poesia, destacant la seva novel·la "Atzerri" que ha estat traduïda al castellà. També ha traduït obres de Jean Genet i ha escrit lletres per a grups de música com Kortatu, Negu Gorriak i Tik-Tara.

El seu darrer treball és "Arroz urez", un assaig literari que inclou des d'un prisma personal el naixement i el final d'ETA.

"Iraultza eta bizi" ("Revolució i viure") és la seva primera incursió com a guionista al món del còmic.