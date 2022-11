Mobilitat

Ajornada la taula rodona sobre la importància del transport públic en el futur econòmic i social de Figueres

Per la indisposició d’un dels ponents, la CUP Figueres ha anunciat l'ajornament de la taula rodona prevista per dissabte al matí.

Tan aviat com sigui possible diuen que posaran una nova data per poder-la celebrar.