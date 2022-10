Oliveres monumentals

Salvem lo Montsià encara espera la resposta sobre destí oliveres monumentals comprades per la Generalitat de Catalunya

La Plataforma Salvem lo Montsià encara resta a l'espera de la demanda informativa presentada al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, presentada a finals de Setembre sense que hi hagi hagut resposta fins ara (esperem que no sigue d’aquí 10 anys...).

En relació al debat obert pel Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Montsià reunides al Consell Comarcal, en presència de l'actual director del Departament d'Acció climàtica, el sr. Jesús Gómez, la Plataforma ciutadana Salvem lo Montsià ha manifestat que se senten legitimats per esdevenir veu i part en aquest debat per bé que sense Salvem lo Montsià (que van participar activament en el redactat de la llei de protecció de les oliveres monumentals de Catalunya, i amb actuacions en contra de l’arrencada d‘oliveres més que centenàries) no es podria historiar amb justícia la lluita contra l'espoli d'oliveres monumentals al nostre territori.

Per la qual cosa, la plataforma reclama una resposa i afegeix en un curt i contundent comunicat, que ens oposem rotundament al fet que aquestes oliveres puguen ser destinades a finques de titularitat privada; que aquestes oliveres siguen agrupades en una sola finca, o en el menor número d’aquestes i que reuneixi les condicions que garanteixin la seua supervivència i que l'indret siga de lliure accés per a la ciutadania i que un panell explique la seua història, és a dir, que l'indret esdevingue un memorial per a sensibilitzar les generacions del futur en el respecte i la conservació del patrimoni paisatgístic".