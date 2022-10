Lluita institucional

La CUP Terres de l’Ebre alerta que en l’informe d’idoneïtat del projecte de construcció d’un pàrquing desmuntable al Verge de la Cinta es descarta la construcció del nou hospital

La CUP Terres de l'Ebre ha alertat que en el redactat de l'informe elaborat per l'Institut Català de Salut (ICS) sobre la idoneïtat, necessitat i valoració econòmica de la construcció d'un pàrquing desmuntable a l'Hospital Verge de la Cinta (HVCT) es descarta la construcció d'un nou hospital. El pàrquing, que es construirà a la zona del fossar, tindrà un cost de 6.299.884,63€. Els cupaires temen que amb l'ampliació de l'HVCT i la construcció del pàrquing s'estigui "hipotecant" la construcció del nou hospital i han reclamat a la conselleria de salut que doni explicacions respecte a l'informe, "la ciutadania ebrenca no tolerarà cap més engany al respecte" han afirmat. "Ni l'Ajuntament de Tortosa ni la Conselleria sembla que tinguin pressa en què la construcció del nou hospital sigui una realitat tot i la necessitat urgent per al territori" han sentenciat els anticapitalistes, que en aquest sentit han exigit a l'ajuntament i Conselleria de Salut que acceleren els tràmits administratius i tècnics que facin possible la construcció de nou hospital. Finalment, han tornat a reclamar la creació d'una comissió de seguiment de la construcció del nou hospital on hauria de participar tant la societat civil organitzada a través de la Plataforma per un Nou Hospital així com la junta de personal del Verge de la Cinta, "per tal de garantir que es dona resposta al 100% de les demandes de la societat