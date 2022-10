Wnergia

La CUP proposa una energètica pública que garanteixi el dret a l’energia i faci front a l’oligopoli

L’organització independentista proposa una empresa de generació, distribució i comercialització d’electricitat que permeti garantir el dret a l’energia i fer front a l’oligopoli de les grans energètiques. Consideren que només així es podrà garantir el dret a l’accés al subministrament energètic de tota la ciutadania.

Per la CUP aquesta idea s’allunya de l’ “energètica pública” que el govern ha autoritzat aquest mes octubre. Una proposta d’ERC i Junts que de moment, ja han avançat no preveu “substituir les grans companyies” i que té per objectiu bastir amb energies renovables els edificis de l’administració. Pels anticapitalistes, aquest és un pas “insuficient” tenint en compte el context de crisi energètica i econòmica mundial. En un moment, on els preus de l’electricitat no han parat de batre rècords - agost ha estat el mes més car de tota la història, el preu de la llum ha superat la mitjana dels 150 euros per mhw/h - mentre les grans elèctriques no han deixat d’acumular beneficis és “més necessari que mai un projecte transformador que garanteix l’accés a la llum de la gent i fa front a la màfia de les grans empreses”, tal com ha dit el diputat Xavier Pellicer.

Per tot plegat, des de la CUP s’insta a crear una energètica amb una governança democràtica, transparent i compartida, que compti de manera ineludible amb els municipis del territori i que sigui exemple i desenvolupi el model de producció, transport i comercialització que volem pel país: un model de transició energètica més just i sostenible. Un model que pels anticapitalistes ha de ser descentralitzat, renovable, autosuficient i sense nuclears.