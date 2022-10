Serà aquest dijous a la muntanya de l’Oliva i Pou Boronat

La CUP organitza la segona ruta per l’Anella Verda per parlar del nou POUM

L’Assemblea Local de la CUP de Tarragona va engegar el passat juliol la campanya “POUM: o el fas, o te’l fan” per tal de generar un diàleg constant amb la població tarragonina “sobre el model de ciutat que cal projectar”, dur a terme un reconeixement i posada en valor del municipi i “difondre els temes vertebradors de la nostra proposta”. En aquest sentit, les cupaires consideren que l’actual procés de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i, sobretot, el procés participatiu que tindrà lloc ben aviat “són una oportunitat única per decidir com volem que sigui la Tarragona del futur” i crèixer “en qualitat de vida”.

Dins d’aquesta campanya, les cupaires estan organitzant un conjunt de rutes per l’Anella Verda tarragonina per tal de parlar del nou POUM in-situ ja que “per protegir una cosa primer cal conèixer-la”. La segona d’aquestes rutes tindrà lloc aquest dijous a la muntanya de l’Oliva i el Pou Boronat, “una gran oportunitat per descobrir aquesta zona de la ciutat i el pulmó verd que representen”. El punt de trobada serà a Cronista Sessé a les 18:30h i cal portar calçat còmode, aigua i lot.