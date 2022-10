La CUP-Guanyem es reuneix amb l’alcalde d’Elna per mostrar la seva solidaritat davant l’atac dels tribunals a l’ús del català

L’organització independentista s’ha desplaçat a Elna per conèixer l’ofensiva judicial que està patint el català a les institucions de la Catalunya Nord. Allà, els diputats, Dolors Sabater i Dani Cornellà, juntament amb membres del Secretariat Nacional de

la CUP s’han reunit amb l’alcalde, Nicolas Garcia, i el president del SIOCCAT (Sindicat Intercomunal per la Promoció de les Llengües Occitana i Catalana), Pere Manzanares, per estrènyer llaços de solidaritat i per traslladar-los el seu suport.



Una visita que ve precedida després que el Prefecte, Rodrigue Furcy, denunciés que l’Ajuntament d’Elna està fent punts i actes dels plens municipals en català i després se’ls tradueix al francès. Una situació que pels independentistes demostra la

persecució que pateixen els catalans per part de l’Estat francès.



El jacobinisme francès, perseguint-nos com a catalanes i impedint qualsevol avenç en l’ús de la nostra llengua, està fent la feina bruta al feixisme. Les polítiques centralitzadores i la manca de propostes de desenvolupament econòmic autocentrades en la Catalunya Nord han convertit aquesta regió en una de les més empobrides de l’Estat francès. En aquest sentit el batlle també ha explicat que estan escanyant a l’Ajuntament i les capes més empobrides de la població amb la pujada del preu de la llum un 150% i que ja ha anunciat que desobeirà i no pagarà la propera factura.



Si a tot això hi sumem les nul·les perspectives de futur combinades amb una manca de polítiques d’acolliment a les nouvingudes, tenim com a resultat el clar ascens de la ultradreta, que encara menysprea més la nostra identitat i que no tolera l’ús del català en cap espai públic. No podrem avançar en la protecció de la nostra llengua si no construim un present digne pel nostre poble i per la nostra terra.

Per aquest motiu, en la reunió d’avui la CUP s’ha compromès a impulsar fins a tres iniciatives amb l’objectiu de difondre la situació que viu Elna en totes les institucions on l’organització té presència. En primer lloc, es col·laborarà en la difusió a nivell internacional. En segon lloc, es faran ús de les xarxes municipalistes i dels Ajuntaments per extendre el suport arreu dels Països Catalans. I finalment, es promourà una compareixença de l’Ajuntament d’Elna a la Comissió de Cultura.



A més, arran d'aquest fet, s’ha conegut que per via del Sindicat Intercomunal per la Promoció de les Llengües Occitana i Catalana (SIOCCAT) s’ha aconseguit que se sumin a la iniciativa impulsada altres Ajuntaments de la zona i l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, encarregada de promoure l’ús del català a la Catalunya Nord.



Els independentistes també han volgut constatar que aquest no és el primer conflicte que es viu en les terres nord-catalanes per voler expressar-se en català. I per això, constaten que cal reconèixer l’impuls del català en tots els àmbits. S’han

solidaritzat amb tot el poble d’Elna per voler viure en la llengua que s’expressen i , especialment amb el seu alcalde Nicolas Garcia.