Habitatge

La PAH de Sabadell ocupa el cinquè bloc, La maternitat d'Elna

La PAH de Sabadell ha ocupat el cinquè bloc, La maternitat d'Elna, en el marc de la campanya d'Obra Social de les PAH catalanes.

En aquest bloc s’allotjaran dones soles o acompanyades dels seus nens i nenes, que no han trobat cap solució per part de cap institució. La maternitat d’Elna, nou nom d’aquest bloc, recorda a l’edifici a la localitat d’Elna on una llevadora va atendre a més de 500 dones republicanes i els seus fills i filles acabats de néixer en el context dels camps de concentració de republicans espanyols a Catalunya Nord.