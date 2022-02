S'ha de parlar català a la Casa de la Vila d'Elna i a tot arreu

El 19 de gener en el ple municipal de la ciutat d'Elna en Pere Manzanares s'expressava en català i tot i haver traduït al francès la seua intervenció, els 4 elegits de l'oposició presents se van aixecar, protestar, van marxar abans de denunciar el perill que suposa parlar català!

Tot primer nos hem d'alegrar que en Pere Manzaneres s'hagi expressat en català en un marc institucional. No és el primer. Era molt freqüent i tolerat en la major part dels municipis fins fa menys de mig segle, fins als anys 70 del segle passat. L'Enric Vilanova ho feia sistemàticament el 2008 com a elegit de l'oposició a Perpinyà, sense que això hagi fet tremolar l'Elisi, ni tan sols el batlle de l'època en Joan-Pau Alduy.

Avui doncs, la necessitat de l'ús de la llengua catalana a l'espai públic sorgeix de nou. Des del Col·lectiu 2 d'abril felicitem en Pere Manzanares, conseller municipal d'Elna i president del SIOCCAT per usar la llengua pròpia del nostre territori al si de les institucions, ho ha fet amb la complicitat del Nicolas Garcia batlle d'Elna i en responsabilitat de la llengua catalana al si del Consell Departamental, i instem tots els catalanoparlants a seguir aquest exemple.

Ha de ser un exemple per als elegits dels 200 municipis nord-catalans a començar pels batlles i consellers dels 130 municipis adherits al SIOCCAT. Exigim al Nicolas Garcia, (màxim responsable de la llengua catalana al Departament) a fer el mateix al si del Consell Departamental, la Carta departamental del 2007 aprovada a la unanimitat ho justifica.

Els elegits no han de parlar català per a fer cap provocació, ni per a posar en perill la "République". Els elegits han de parlar català amb l'objectiu de fer sortir la llengua catalana de la marginalització, del carreró sense sortida en el qual lleis dels diferents regims francesos l'han feta entrar i això des de l'edicte Reial del 1700 i fins a la llei Toubon del 1994.