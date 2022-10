eleccions Municipals

La CUP Alcanar - les Cases decidida a seguir sent l’altaveu de les reivindicacions socials i polítiques al municipi!

La CUP Alcanar - les Cases ha manifestat el seu compromís a seguir sent l’altaveu de les reivindicacions socials i polítiques al municipi. Tot i que el treball d'oposició és feixuc i moltes vegades queda invisibilitzat i més si es tracta d'un govern en majoria absoluta que fa i desfà a la seua voluntat. No obstant això, des del primer dia, s'ha intentar transformar el poble i, sempre que han pogut, ho han traslladat propostes al ple municipal. D'aquesta manera posaen en valor la feina que se realitza tant des del grup municipal de la CUP Alcanar – les Cases, com de l’assemblea local. En aquesta línia destaquen alguns fets:

L’aprovació de la moció per a la creació del servei d’atenció veïnal sobre les factures d’electricitat i gas pretén ajudar al veïnat més desafavorit per tal de posar fil a l’agulla a les mancances en subministraments. També però, ser útil a la pagesia i xicotetes empreses del municipi per mitigar els efectes de la crisi climàtica i energètica.

La qualitat de l’aigua al nostre municipi sota la lupa. Des del març ja és possible poder consultar al web de l’ajuntament les dades completes i l’historial d’analítiques dels diferents punts de captació d’aigua potable locals. Fins ara,

se mostrava de forma incompleta.

La convocatòria del Consell Escolar Municipal ha estat una proposta en forma de moció del GM de la CUP, on la resta de grups municipals s’hi van adherir. El passat dilluns 30 de maig se va constituir, des de la CUP vetllaren perquè sigue un òrgan ple de contingut, útil i resolutiu en clau local.

El reconeixement del dol gestacional i perinatal serà una realitat al nostre municipi a proposta de la CUP. Grups de treball i la futura creació d’un espai per expressar el reconeixement s’estan materialitzant.

Moció per la renovació del reglament d’ús del català. Observem que el darrer reglament d’ús del català a l’ajuntament data de l’any 2000, i al nostre entendre és més que obvi que cal actualitzar-lo als temps actuals. A més, fer palès tots els incompliments que s’estan duent a terme en matèria lingüística per part del govern local d’ERC.

Malauradament, altres mocions o propostes més rupturistes i amb més pes i transcendència política han estat obviades, i fins i tot menystingudes per un equip de govern amb majoria absoluta sí, però amb manca de forces i d’idees, i amb un desgast més que notori.