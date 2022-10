L'extractivisme: del subsòl a la ment

L'extractivisme és un procés d'extracció doble que consisteix a apropiar-se d'un recurs i exportar el mateix fora de l'àmbit productor. Es tracta d'un binomi extracció / exportació que es produeix als països de la perifèria del sistema de dominació.

L'extractivisme és molt antic. Les cròniques de Plinio i Marcial ja parlen de les ballarines de Gades exportades a Roma i sobre la riquesa minera d'Hispània. Estrabón afirma que tot el país dels ibers està ple de metalls, “Diverses cadenes muntanyenques i plenes de metalls segueixen la riba septentrional del riu, aproximant-se a ell unes vegades més, altres menys. A les comarques de Ílipa i Sisápon, tant l'antiga com la moderna, existeix gran quantitat de plata. Prop de les anomenades Kótinai neix coure i també or. i treballaven en elles 40.000 obrers “. (1)

I Plinio en Història Natural (NH) “Omnia dicta regi a Pyrenaeo metallis refecta auri, argenti, ferri, plumbi, nigri albique; Metallis plumbi, ferri, aeris, argenti, auri, tota ferme Hispània scatet, citerior et specularis lapidis, et mini, sunt et marmorum lapicidinae. Argentum reperitur in omnibus paene prouinciis”. (L'omnipresent regió dels Pirineus va ser reparada amb metalls d'or, plata, ferro, plom, negre i blanc. Gairebé tota Hispània abunda en metalls de plom, ferro, bronze, plata i or; també hi ha pedreres de marbre, de pedra blanca i especular i mini. La plata es troba en gairebé totes les comarques).

Rostovtzeff considera Hispània el districte miner més ric de l'imperi romà i el primer que va ser explotat. (2)

La Península va ser per als cartaginesos una colònia d'explotació. La riquesa minera va ser la causa determinant de la seva conquesta pels Bárquidas durant la segona guerra púnica i segons la tesi d'Adolf Schulten sense l'explotació de la Península hagués estat impossible la segona guerra púnica. (3)

Que Hispània fos en data tan primerenca una colònia d'explotació es dedueix de la quantitat que Publio Escipió va aportar a l'erari imperial: 14.342 lliures de plata sense encunyar, juntament amb gran quantitat de metall encunyat, però l'explotació de les riqueses mineres per part dels romans no es va circumscriure només a or i plata, sinó que va abastar altres minerals i sal.

L'explotació de la Península va ser total, contínua i despietada i va contribuir en particular al lucre de la classe eqüestre, que era la que prenia en arrendament les duanes establertes per a la contribució sobre el blat, la recaptació dels tributs i les explotacions de les mines. (4)

La conquesta de l'imperi asteca (1519-1520) per part d'Hernán Cortés, va arrabassar un tresor de 380.000 pesos d'or (cada pes equivalia a 4,6 grams) fosos en barres, segons va relatar Bernal Díaz del Castillo. (5)

Escriu Francisco López de Gomara que després de l'assassinat de Atahualpa, l'últim sobirà inca, Pizarro va extreure 11.960 quilos de plata i 1.326.500 pesos d'or. El rei va rebre el seu 20% i cadascun dels soldats de Pizarro va rebre 18,6 quilos d'or i uns 41,4 de plata, i els capitans de 30 a 40.000 pesos. (6)

A mitjan segle XVI, a conseqüència de les grans quantitats de plata que arribaven de les mines de Potosí (Bolívia), les monedes més utilitzades eren les de plata: ¼ Real, ½ Real, 1 Real, 2 Reals, 4 Reals, 8 Reals, 19 Reals.

Els espanyols van obrir i van explotar mines de metalls preciosos en tota Sud-amèrica. Les mines més importants van ser les de la Vall del Cauca a Colòmbia (obertes en 1540), les de Potosí (1545) i Oruro (1595) a Bolívia, i les de Castrovirreyna (1555) i Cerco de Pasco (1630) al Perú. El Virregnat de Granada (l'actual Colòmbia, l'Equador i Veneçuela), lliuraven al voltant de 4 tones d'or cada any a Sevilla. (7)

Al març de 2013, el llavors President de Bolívia Evo Morales, en el seu discurs davant els caps d'Estat de la Unió Europea ho expressava d'aquesta manera:

“Jo els vaig descobrint. També jo puc reclamar pagaments i també puc reclamar interessos. Consta en l'Arxiu d'Índies, paper sobre paper, rebut sobre rebut i signatura sobre signatura, que solament entre l'any 1503 i 1660 van arribar a San Lúcar de Barrameda 185 mil quilos d'or i 16 milions de quilos de plata provinents d'Amèrica.

Saqueig? No ho cregués jo! Perquè seria pensar que els germans cristians van faltar al seu Setè Manament.

Espoliació? Guardi'm Tanatzin de figurar-me que els europeus, com Caín, maten i neguen la sang del seu germà!

Genocidi? Això seria donar crèdit als calumniadors, com Bartolomé de las Casas, que qualifiquen a la trobada com de destrucció de les Índies, o a ultrosos com Arturo Uslar Pietri, que afirma que l'arrencada del capitalisme i l'actual civilització europea es deuen a la inundació de metalls preciosos!



No! Aquests 185 mil quilos d'or i 16 milions de quilos de plata han de ser considerats com el primer de molts altres préstecs amigables d'Amèrica, destinats al desenvolupament d'Europa. El contrari seria presumir l'existència de crims de guerra, la qual cosa donaria dret no sols a exigir la devolució immediata, sinó la indemnització per danys i perjudicis”. (8)

Podríem continuar exposant documentalment l'extractivisme congènit del colonialisme anglès, portuguès, holandès, belga, francès, i del modern neocolonialisme en el qual, a més dels esmentats ha d'incloure's el nord-americà . No és un dels objectius d'aquest escrit.

Però l'ús del terme “extractivisme” és molt recent, es va començar a difondre en la literatura llatinoamericana sense existir precisió sobre aquest, en relació amb diverses activitats d'explotació de recursos naturals associats fonamentalment a la mineria i al petroli. I és utilitzat quan s'elimina un recurs (minerals, petroli, gas, agricultura, etc.) del seu entorn natural, per a vendre'l en el mercat internacional.

Hi ha qui, amb l'objectiu de desviar l'atenció, qualifiquen l'extractivisme com a “indústria” la qual cosa és totalment fals ja que no existeix, en els llocs d'extracció, ni una transformació dels productes extrets, ni una elaboració manufacturera. Aquestes operacions es realitzen en l'exterior, a vegades a milers de quilòmetres de distància, dels llocs en els quals s'ha produït una depredació. Entre aquest anar i venir, a part de la comercialització, existeix un escalat de corrupció que abasta actors socials, professionals, financers i polítics, al costat de diverses formes de violència que van des de l'engany i la desinformació fins a l'eliminació física de qualsevol oponent. Tenim multiplicitat d'exemples tant en les extraccions d'hidrocarburs, minerals de tota mena i monocultius. En tots els casos, l'objectiu és ensenyorir-se d'una estructura primària: la terra, per a absorbir d'ella materials mercantilitzables.

Aquest terme no s'aplica quan aquesta explotació es realitza als països que formen part del cercle de dominació, ja que en aquests casos no sol existir el binomi explotació/exportació. Els Estats Units, gran depredador de recursos naturals en el seu propi territori, al mateix temps els transforma i comercialitza, tant en la mineria com en l'agricultura. La capacitat de refí petrolier als Estats Units, va totalitzar 17,9 milions de barrils per dia a l'1 de gener de 2022, en les seves 130 refineries. (9)

Nigèria és el país principal productor de petroli cru d'Àfrica i l'onzè del món. Però no té dret a refinar el seu propi petroli i està obligat a importar gasolina i gasoil, i per tant a sofrir fluctuacions de preus. Com un país que produeix tant de petroli pot estar tan desesperat en el sector dels hidrocarburs?. A Nigèria existeixen refineries modulars que podrien produir dièsel i altres combustibles, però avui dia no és possible vendre aquests productes en el mercat perquè aquestes refineries no estan certificades. Segons els tractats signats per Nigèria després de la seva adhesió a l'Organització Internacional de Normalització (ISO), no té dret a vendre combustibles refinats en el seu propi país. En extracció, sí, però no en refinament. (10)

Paradoxalment, a Europa, Noruega, gran productor de petroli, a més el refina i extreu els seus derivats en el seu propi país, Noruega té dues instal·lacions de refinació importants: la refineria de 120.000 b/dia, en Slagentangen, i la planta de Mongstad de gairebé 240.000 b/dia. La refineria de Mongstad és la més gran de Noruega i de grandària mitjana des d'una perspectiva europea. La major part de la producció de la refineria consisteix en gasolina, dièsel i combustible d'aviació. Aquí es produeix suficient gasolina per a cobrir al voltant de quatre vegades el consum anual de Noruega. Aproximadament el 75% de la producció total s'exporta.

La planta industrial de Tjeldbergodden en Nordmore, amb una capacitat de producció d'al voltant de 900.000 tones de metanol per any, és la planta de metanol més gran d'Europa. (11)

Els Estats Units, la Xina, Rússia, l'Índia, el Japó i Singapur són els paises del món amb major capacitat de refinament de petroli.

Però a la Xina, el ritme de compra diari se situa per l'ordre d'1.100.000 barrils. La producció nacional de petroli va poder satisfer poc més d'una quarta part de les necessitats nacionals de petroli en 2020, i el 74% restant es va cobrir amb importacions.L'Índia, el tercer més gran consumidor de petroli del món. importa actualment el 86% de les seves necessitats. Disposa de la major refineria del món amb una capacitat de refinament de 1,2 milions de barrils dies, és la refineria índia de Jamnagar.

Pràcticament el 100% del petroli, la principal font d'energia del Japó, és importat. Però té 23 refineries de petroli cru actives, de les quals Negishi, Yokkaichi II i Kawasaki són les principals refineries amb capacitats de refinació totals de 2.7 milions de bpd (barrils per día), 2.55 milions de bpd i 2.35 milions de bpd, respectivament.

Singapur amb 0 producció de petroli però refina 592.000 barrils al dia a través de Singapore Refinery (ExxonMobil ).

Corea del Sud amb 0 producció de petroli refina a través de Ulsan Refinery (SK Energy i Chevron) 840.000 barrils al dia. A través de Yeosu Refinery (GS-Caltex ) 775.000 barrils al dia. Onsan Refinery (S-Oil) 669.000 barrils al dia. I Singapore Refinery (ExxonMobil) 592.000 barrils al dia. (12)

DE L'EXTRACTIVISME DEL SUBSÒL A L'EXTRACTIVISME DEL SÒL



La Unió Europea empra grans extensions de terres de cultiu per a conrear aliments i pinsos que després es cremen com a energia per a moure un cotxe o encendre la llum. Encara que cereals com el blat o el blat de moro s'utilitzen principalment per a alimentar als animals (40% i 80% respectivament), un 12% es destina a l'energia i la indústria. Més de la meitat dels olis vegetals que s'utilitzen a la UE (com el de colza) es converteixen en biodièsel per als cotxes.

Per exemple, a Alemanya més d'un milió d'hectàrees de terra s'utilitzen per a conrear blat de moro que es destina a produir biogàs. A Espanya el 72,5% del biodièsel i gairebé el cent per cent del hidrobiodiésel es fabrica amb oli de palma. (13)

Fins a 100 milions de persones més podrien passar fam si Europa augmenta el consum de biocarburants per a complir la nova legislació de la Unió Europea imposada per l'anomenada Agenda 2030 imposada per les elits del “capitalisme verd”. La UE pretén acatar aquests objectius d'energies renovables mitjançant l'ús de biocombustibles industrials, que són combustibles fabricats a escala industrial a partir de cultius agrícoles, inclosos els aliments bàsics importants.

Per a fer front a l'objectiu que es planteja la UE del 10% de biocarburants seria necessària una superfície total per a conrear biocombustibles industrials als països empobrits de fins a 17,5 milions d'hectàrees, més de la meitat de la grandària d'Itàlia.

El consum de biocarburants a la UE serà quatre vegades major que l'actual i dues terceres parts d'aquests seran importats principalment de països de la perifèria . Aquest fet, a més de deixar sense aliments a la gent que més els necessita, farà que els preus pugin.Tim Rice, autor de l'informe amb el títol de “menjar o gasolina”, diu que "els miracles no creixen dels arbres ni de qualsevol altra planta. L'ús de cultius per a fer combustible per a cotxes augmenta la fam”. Les empreses de la UE ja han adquirit o estan en negociacions per a adquirir almenys 5 milions d'hectàrees. (14)

Els Estats Units, països de la Unió Europea -especialment Alemanya, França i Espanya-, juntament amb el Brasil, Indonèsia, la Xina, el Canadà, Malàisia i l'Argentina utilitzen al voltant d'una desena part de la collita mundial de cereals i un terç dels cultius de sucre per a la producció d'etanol i una cinquena part dels olis vegetals per a biodièsel.

El cultiu de plantes per a produir energia ocupa molt terreny. A més, per a aquest fi utilitzen enormes quantitats de fertilitzants, pesticides i aigua. L'augment en el preu dels aliments que es va experimentar des de l'any 2006, especialment del blat de moro, té a veure amb la demanda de productes agrícoles per a la producció de bioetanol. (15)

Europa, per exemple, continua transformant 10.000 tones de blat -l'equivalent a 15 milions de barres de pa (750gr)- en etanol per al seu ús en els automòbils. A més, crema més de 17.000 tones d'oli de colza i gira-sol cada dia l'equivalent a 19 milions d'ampolles. Com si fos poc, el 50% del d'oli de palma que es consumeix a Europa (culpable del 40% de la desforestació de Borneo) i el 32% del de soia és per a alimentar els seus cotxes i camions.

En un món on gairebé el 10% de la població mundial sofreix fam, el 18% de la producció mundial d'oli vegetal, apte per a consum humà, es destina al biodièsel. (16)

A tot el món es produeixen cada any 2.600 milions de tones de cereals i més de 200 milions de tones d'olis vegetals (UFOP 2022). Per als 110.000 milions de litres d'etanol que es produeixen anualment en el món (2019), s'utilitzen 168 milions de tones de cultius de cereals i sucre. Les matèries primeres són el blat de moro als Estats Units, la canya de sucre al Brasil i, principalment, el blat, el sègol i l'ordi a la UE.

Per als 46 milions de tones de biodièsel (l'equivalent a uns 52.000 milions de litres) que es produeixen anualment (2019) a tot el món, les matèries primeres utilitzades són: 18 milions de tones d'oli de palma (39%); 11,5 milions de tones d'oli de soia (25%); 6,4 milions de tones d'oli de colza (14%); 2,3 milions de tones de cereals (5%)

Segons el Ministeri Alemany de Medi Ambient, prop del 4% del consum total d'energia en el transport per carretera es deu als biocombustibles, que s'obtenen dels cultius d'aliments. "Aquesta quantitat d'energia correspon a uns 9,8 milions de tones de matèries primeres com el blat, la colza, el blat de moro i la soia", va dir el ministeri. A més, el 91% de les matèries primeres utilitzades són importades de l'estranger.

Segons l'organització Transport & Environment, la Unió Europea i el Regne Unit converteixen cada dia en etanol 10.000 tones de blat –o 15 milions de barres de pa– per a ús en automòbils.

Segons la Comissió Europea, al voltant del 8% (20 milions de tones) del gra es destina a la producció d'etanol. D'aquesta manera, es produeixen 5.200 milions de litres d'etanol. (17)

En el desenvolupament de l'economia mundial capitalista l'estructura productiva mundial de l'energia es troba en procés permanent de reorganització, pel fet que l'oferta d'aquesta fluctua d'acord amb les condicions mundials de reproducció del capital, les corporacions trasnacionals controlen el mercat mundial i imposen, ja sigui mitjançant xantatges del Fons Econòmic Mundial o el Banc Mundial, ja sigui mitjançant acords amb governs febles o corruptes l'expansió dels agrocombustibles, i han posat en marxa l'expansió d'un sistema de producció especialitzat que es basa en grans granges de monocultius amb nivells alts d'agroquímics, especialment d'herbicides i fertilitzants nitrogenats que deixen com a resultat una expansió mundial de malalties de “etiologia desconeguda”.

Des de 2019, la producció nacional de biodièsel i altres biocombustibles augmenta en 30.000 barrils/dia (b/d) i 80.000 b/d, respectivament. El Departament d'Energia dels Estats Units (DOE) ha anunciat 59 milions de dòlars per a accelerar la producció de biocombustibles.

Investigadors de la Universitat de Winsconsin van realitzar un estudi sobre el potencial que té el món de fabricar biodièsel. Entre els majors productors d'oli de soia i palma es troben: Malàisia, Indonèsia, l'Argentina, els Estats Units i el Brasil. Atès que el combustible és un “commodity” . Un commodity és un material tangible que es pot comerciar, comprar o vendre. En trobar-se sense processar, no posseeix cap valor afegit o diferencial més enllà de la seva provinença, per això se sol usar com a matèria primera per a fabricar productes més refinats, de major valor que la soia o altres matèries primeres. És esperable que gran part dels països redirigeixin la seva producció a les energies “alternatives”. (18)

L'associació europea de productors d'etanol (ePure) ha actualitzat el mapa de les plantes de bioetanol existents a la Unió Europea i el Regne Unit. La gran majoria (75) de les 117 inventariades no pertanyen a socis d'aquesta patronal, encara que afirmen que les 42 restants produeixen el 85 per cent de la producció d'etanol de la UE. Polònia amb divuit plantes (la majoria fora de ePure) i França amb setze (la majoria en ePure) són els dos països que més aporten. Espanya en registra set. Romania, principal productor de matèria primera, només té una planta.

A França hi ha set fàbriques d'etanol de Tereos, la major productora d'Europa i sòcia de ePure. A les set de França s’afegeix tres a la República Txeca i una més a Bèlgica. Entre totes sumen una producció que supera els 1.200 milions de litres anuals, El segon gran productor és Crop Energies, amb tres plantes repartides entre Alemanya, Bèlgica i França. A més de Vertex, Tereos i Crop Energies, altres importants empreses amb plantes en diversos països són Cristall Union, St1 i Cargill, Agrana, a Àustria, i Vivergo, al Regne Unit. (19)

L'últim senyal d'una transició energètica mundial que deixarà majors beneficis al capital: les refineries de petroli massives en l'oest dels Estats Units que s'estan convertint en plantes de biocombustible.

Phillips 66 és l'última d'una sèrie de refineries estatunidenques que està convertint una refineria de petroli a Califòrnia en una planta de biocombustible a mesura que la gasolina perd la seva lluentor, per a combustibles derivats de productes agrícoles. La companyia va dir que la seva refineria Rodeo de 120.000 barrils per dia prop de San Francisco es convertirà en la planta més gran del món. L'anunci es va produir aproximadament una setmana després que el gegant de combustibles Marathon Petroleum Corp digués que podria convertir dues refineries en plantes de dièsel renovable. Al juny, Holly Frontier Corp va dir que convertiria la seva refineria de Cheyenne, Wyoming, en una planta de dièsel renovable per a 2022. (20)

L'OLI DE PALMA AFRICANA



El cost salarial es converteix en un factor determinant en l'esbombada transició energètica , si comparem els salaris pagats en la indústria petroliera amb els pagats en la producció d’oli de palma.

Un roughneck, com se'n diu als treballadors de les plataformes petrolieres, pot guanyar 100.000 dòlars per any, i el salari mínim i màxim dels treballadors en instal·lacions de refinació de petroli i gas natural oscil·la entre 2.025 a 6.104 dòlars mensuals en 2022. (21)



L'anuari de la FAO indica els següents jornals per als països dins o prop de la regió palmera: (22)

País Dòlars/día

Ceylán 0.57

Camerón 0.88

Ghana 0.75

Tanzània 1.00



Indonèsia, amb una producció de 46,5 milions de tones d'oli de palma anuals, el salari no supera els 95,2 euros mensuals. Malaysia, amb una producció de 19,8 milions de tones anuals, el salari en les plantacions queda a un 60% del mínim establert per a la indústria de 232 euros mensuals. En Thailandia, amb una producció de 3,2 milions de tones el salari en les plantacions està en un 50% del salari mínim per a la indústria de 195 euros mensuals. A Nigèria, amb una producció de 1,4 milions de tones anuals el salari queda per sota del mínim establert per a la indústria de 87,9 euros mensuals. I a Ghana, amb una producció de 300.000 tones anuals el salari també queda per sota de l'establert com a mínim per a la indústria, de 56,9 euros mensuals.

Per hectàrea de terra, la palma d’oli pot produir aproximadament 4 tones d'oli per any. En comparació amb l'oli de colza que se situa en segona posició, quant a rendiment, on es poden arribar a produir en una hectàrea 0.75 tones per any. (23)

El rendiment de collita per hectàrea té efecte directe sobre la grandària de la plantació. Amb rendiment a maduresa de 10 tones per hectàrea serien necessàries unes 3. 500 hectàrees per a sostenir una fàbrica amb capacitat normal de 9 tones per hora.



I per a fer-nos una idea de la quantitat d'hectàrees dedicades a l'energia del capitalisme verd robades miserablement a l'alimentació humana, el podem veure en el següent quadre:

Superfície de plantació

Rendiment per hectàrea

(tones) Superfície requerida

(hectàrees) 10 3 115

Per a mantenir i augmentar aquestes produccions es precisa d'enormes extensions de terra.



COMPRA DE TERRES EN EL MÓN. ELS NOUS COLONITZADORS



Xina, l'Aràbia Saudita, Corea del Sud, l'Índia i Unió dels Emirats Àrabs, per aquest ordre, són els països que lideren el rànquing de països compradors de terreny fèrtil. Els segueixen els Estats Units, Egipte, Suècia, el Regne Unit, Qatar, Alemanya i Kuwait. A la Xina, per exemple, amb un 20% de la població mundial però només el 8% del terreny cultivable, el desequilibri és evident. Per a omplir el rebost i garantir les seves reserves, la Xina ha adquirit aproximadament 7 milions d'hectàrees de terreny cultivable fora de les seves fronteres.

Segons un estudi de l'Institut Oakland, (24) fons d'inversió i entitats financeres internacionals també volen el seu tros del pastís i han començat a invertir en terres cultivables, a la recerca de rendibilitats pròximes al 25%. Es calcula que aquest tipus d'inversions ha duplicat el seu volum en dos anys, aconseguint la barbaritat de 7.000 milions de dòlars.

Les terres objecte de compra o arrendament a llarg termini es troben principalment a Àfrica, Àsia i Sud-amèrica. Land Coalition (25) estima que en els últims 10 anys uns 80 milions d'hectàrees han canviat de mans, la qual cosa suposa una extensió major que la d'Espanya.

Amb molt, El continent africà és el que més sofreix aquesta nova forma de colonialisme. Països com Sudan, Moçambic, Etiòpia o Nigèria han cedit a inversors estrangers immenses zones de cultiu. Libèria representa el cas més extrem, ja que només el 7% del territori cultivable del país roman en mans de propietaris nacionals.

El principal problema d'aquesta mena de transaccions és que se cedeix el control de la producció d'aliments o matèries primeres per a la seva conversió en biocarburants a inversors estrangers. La sobirania alimentària, entesa com la capacitat de cada estat per a definir les seves polítiques agràries i alimentàries, s'esvaeix.

A Madagascar, quan en 2008 el govern va arrendar durant 99 anys 1,3 milions d'hectàrees (la meitat del terreny cultivable del país) a la multinacional sud-coreana Daewoo. Un any després, les revoltes a causa d'aquest acord van forçar un canvi de govern i la resolució dels contractes signats amb el grup asiàtic. (26)

Els inversors estrangers estan comprant cada vegada més terres de cultiu a tot el món, amb l'objectiu principal, encara que no sols, de produir aliments, dificultant el propi desenvolupament de l'agricultura i de les poblacions locals, segons un informe recentment difós per la Iniciativa Land Matrix. (27)

Un dels autors de l'estudi, l'acadèmic de la Universitat suïssa de Berna, Markus Giger, va assenyalar que han vingut observant una tendència en l'aplicació dels acords de compravenda de terres, les quals no sols es compra, sinó que una part significativa d'elles s'estan utilitzant per a expulsar als habitants de zones on la població local estava conreant amb anterioritat.

Des de l'any 2000 s'han signat almenys 1.204 contractes per part d'inversors estrangers per a l'adquisició de 42 milions d'hectàrees. D'aquest número total, la Iniciativa Land Matrix ha trobat 1.004 contractes destinats a la compra de terres agrícoles a gran escala, que cobreixen una superfície conjunta de 26,7 milions d'hectàrees, la qual cosa representa un 2% de la superfície global cultivable, equivalent a la superfície conjunta del Regne Unit i Eslovènia.

Segons aquest informe, els cinc països principals inversors, que compren terres sota contracte en l'exterior procedeixen de països com Malàisia, els Estats Units, el Regne Unit, Singapur i l'Aràbia Saudita que, en conjunt, representen el 45% de la terra sota contracte i el 37% de totes les ofertes. Per exemple, a Malàisia existeix un fort sector fabricador d'oli de palma i empreses que buscar diversificar la seva producció comprant terrenys més barats en països veïns, amb característiques similars d'explotació i sistemes polítics que ja són coneguts.

Un altre 30% de les ofertes (32% de la superfície) són realitzades per empreses financeres (que cotitzen en Borsa), concentrant-se més a Àsia i Europa de l'Est, involucrant-se en múltiples transaccions de terres en una sola regió geogràfica. Al voltant d'un altre 15% de les adquisicions de terres a gran escala són realitzades per fons d'inversió, i només un 15% de les adquisicions de terres agrícoles per estrangers compten amb un soci local, centrant-se sobretot en la producció industrial de biocombustibles a partir de matèries primeres agrícoles. (28)

L'EXTRACTIVISME CULTURAL



Raúl Zibechi al costat de Ramón Grosfoguel, Lianne Betasamosake Simpson i altres estableixen la relació d'aquest concepte de extractividad cap a altres àrees, entre elles la cultural. Zibechi es pregunta: “Per què posar l'accent en l'existència d'una cultura extractivista diferent de l'hegemònica en altres períodes del capitalisme? Perquè ens ajuda a comprendre de què es tracta el món en el qual vivim i les característiques del model contra el qual ens rebel·lem... Fins i tot en l'esfera de la reproducció, el sistema s'esforça per mercantilitzar-lo tot, des dels naixements fins a l'alimentació”. (29)

“L'extractivisme cognitiu” és un concepte emprat des de principis del 2013, per la canadenca Leanne Betasamosake Simpson, que el defineix com “un robatori, un saqueig, un pillatge. És una manera de ser i estar en el món, on s'apropia dels altres sense consentiment i sense pensar ni preocupar-se en l'impacte negatiu que genera en la vida d'altres éssers vius. La lògica de l'actitud de l'extractivista ontològic és: Mentre em beneficiï a mi, no m'importa les conseqüències sobre els altres éssers vius... Estem cuidant de nosaltres mateixos en el camí cap al feixisme “.

Aquestes actituds egocèntriques, aquestes maneres de ser i estar en el món, egolàtriques, són pròpies de les societats formades a través d'una llarga història d'imperialisme, capitalisme, colonialisme.

“L'extractivisme” i l’assimilacionisme van plegats. En la visió del món «extractivista» tot es transforma en recurs extraïble per a vendre com a mercaderia per un guany en el mercat mundial. Això inclou des de les formes de vida (humanes i no humanes) fins als artefactes culturals i els coneixements. Tot és vist com a instrumental al sosteniment de la política extractivista i assimilacionista. Aquesta manera de ser despolititza, descontextualitza i despulla els sentits lingüístics i culturals lligats als artefactes i “objectes” extrets. (30)

Com anota Ramón Grosfogel, l'extractivisme és una forma de feixisme descarat que va des del cristianitza't o et mato del segle XVI fins al civilitza't o et mato del segle XIX, al desenvolupa't o et mato del segle XX i al democratitza't o et mato del segle XXI. Tots aquests projectes globals colonials han estat associats al extractivítza’t o et mato que ha estat una constant des del segle XVI”. (31)

S'han identificat dos models d'extractivisme: un extractivisme “clàssic”, i un “neoextractivisme progressista” defensat per la vesant socialdemòcrata i “verda” del capital.

El clàssic ha estat el més comú i en tota la història. El “neoextractivisme progressista” presenta unes característiques bipolars: manté tots els elements del passat juntament amb un nou llenguatge per a fer-lo més digerible i, sobretot, aquest extractivisme és defensat des de les bases conceptuals derivades del discurs sobre el canvi climàtic, la transició energètica, el CO₂, etc., coincidents amb l'anomenat Gran Reinici que pretén imposar el Fòrum Econòmic Mundial. Però aquest neoextractivisme progressista segueix reproduint l'estructura i les regles de funcionament dels processos productius de l'acumulació capitalista.

Tot això emparat en les successives Lleis nacionals i internacionals dictades a aquest efecte, les noves paraules que encobreixen els veritables propòsits, i les exigències de l'Organització Mundial del Comerç, segons la qual tot l'existent és extraïble i exportable.

Aquest caràcter descriptiu de la nominació s'ha introduït per a dificultar la comprensió de les relacions que aquest model extractivista guarda amb la totalitat social; en particular, el seu paper en la configuració de les relacions de classe a nivell internacional. (32)

L'EXTRACTIVISME UTERÍ



D'entrada podem realitzar un paral·lelisme amb l'expropiació de la terra a aquells que la treballaven per a gaudi de les seves famílies, per a continuació, uns pocs poder decidir que fer en ella i gaudir dels seus fruits.

Així passem al “extractivisme uterí” caracteritzat pel que el complex LGTBI denomina maternitat subrogada. Com qui extreu carbó d'una mina, petroli d'un pou, cereals per a biocombustible d'una terra, per a processar-los en altres latituds, els moderns i progressistes depredadors, extreuen un nounat de l'úter matern, per a “processar-lo” a l'entorn de persones benestants a fi de que oblidi d'on i de qui s'ha extret.

Centenars, milers de dones en diferents parts del món, però amb un element comú: la falta o l'escassetat de recursos, signen contractes similars als exposats en relació a la compra o lloguer de terres. Contractes lleonins, en els quals solament se salvaguarden els “interessos” dels compradors en els quals s'ha d'assegurar la “fertilitat” dels úters contractats.

Així és com podem parlar d'un neoextractivisme progressista, d'igual o pitjor contingut que el clàssic, i al seu costat també s'ha encunyat un neodret que és fonamentalment l'expressió del desig d'una voluntat que aspira al reconeixement de la seva pretensió. Algú vol alguna cosa i ho exigeix. És l'anomenada llibertat de mercat, instituïda com un dret, en el qual el preu de compra és proporcional a l'escassetat o a l'abundància de les mercaderies.En la Sentència del Tribunal Suprem 1153/2022 de data 31 de Març de 2022 relativa a una demanda sobre la inscripció registral d'un bebè extret d'un úter de lloguer, apareixen literalment algunes de les clàusules del contracte realitzat. Heus aquí algunes d'elles: (33)

“La gestant substituta renuncia a tots els drets i reclamacions sobre el nen nascut i accepta lliurar la custòdia física del nen immediatament després del part sense cap interferència a la futura mare.



“La gestant substituta no tindrà, ni tractarà de tenir relació amb el nen, incloent sense limitació: la relació pare-fill, informació de la seva criança o intentar tenir informació de la seva localització.



“La gestant substituta, mitjançant la signatura del contracte actual, renúncia a tots els drets de confidencialitat mèdica i psicològica, permetent als especialistes que l'avaluaran, compartir aquests resultats amb la futura mare.



“La gestant substituta està d'acord a sotmetre's a proves a l'atzar sense avís previ de detecció de drogues, alcohol o tabac segons la petició de la futura mare o per recomanació del mèdic tractant.



“En cas que la gestant substituta sofrís qualsevol malaltia o lesió potencialment mortal (com per exemple mort cerebral) la futura mare té el dret a mantenir-la amb vida amb un suport vital metge, amb l'objectiu de salvar al fetus fins que el mèdic tractant determini que està llest per al naixement.



“La gestant substituta, lliurarà al nen a la futura mare immediatament després del part”.



La Maternitat subrogada o gestació per subrogació. El terme substitueix al de ventres de lloguer que es considera més bast, i “anticientífic” segons la propaganda compradora, i fins i tot menys descriptiu perquè com diuen els hagiògrafs no es lloga només un ventre sinó que es lloga tota la dona.

En sentit jurídic subrogar-se és posar-se en la posició d'un altre. Un se subroga en la hipoteca o en altres condicions de deutor i això vol dir que paga per l'altre. També se subroguen els contractes laborals davant el canvi d'empresa. La subrogació, que és posar-se en la posició jurídica d'un altre, és radicalment diferent de la posició que consisteix en el fet que una persona realitzi la càrrega que dona pas a uns drets i es vegi suplantada per una altra en aquests drets. La denominada maternitat subrogada realment és el lloguer d'un úter, però com els úters no poden ni han de llogar-se, el que realment es fa és posar a una persona a gestar i després privar-li mitjançant una opció falsament “altruista” o mitjançant un preu, dels efectes jurídics de la seva acció.



Es pot vendre un dret tan personal com la maternitat? Aquesta és la pregunta que ens fem en contemplar la maternitat subrogada, i aquesta és la qüestió que hem d'abordar si anem més enllà de la mera aparença. “Posar a la disposició d'uns altres el conjunt de la vida física o psíquica de la mare “portadora” és un acte de limitació de la llibertat de les dones, inaudit des de l'abolició de l'esclavitud”. (34)

L'EXTRACTIVISME DE LA INTIMITAT



Aquest apropiar-se dels altres, està tenint el seu zenit en l'actualitat mitjançant les milers de “aplicacions” en els telèfons mòbils, plataformes digitals i aparells relacionats amb la domòtica en el que es denomina habitatges intel·ligents. Es tracta d'un extractivisme de la intimitat humana: què menja, què vesteix, on va, amb qui es relaciona, quals són les seves preferències teatrals, cinematogràfiques, televisives, esportives, sexuals; el seu estat de salut, medicaments que ingereix, sabó amb què es renta, transport que utilitza, viatges que realitza, ocupació laboral..., i emocions íntimes.

Després d'aquestes extraccions, si a algú li preocupen, la pregunta que sorgeix és: On queda l'estructura primària de la persona humana?, i a continuació preguntar per a què s'utilitzen aquestes extraccions?, I qui les utilitza?.

Per a entendre aquest especial extractivisme, segurament és de gran ajuda el llibre escrit per Shoshana Zuboff, “L'era del capitalisme de la vigilància”, en el qual realitza un detallat anàlisis dels mètodes emprats, les corporacions, persones i Universitats implicades, i els objectius. Objectius que segueixen la mateixa tònica del descrit anteriorment sobre l'extractivisme: la reorganització del capital per a mantenir i incrementar tant el benefici econòmic com el control sobre persones i coses, en una paraula, fer efectiu l'exercici del Poder.

Abans de res hem de relacionar aquest exercici del Poder amb l'anomenada Intel·ligència Artificial (IA) que no és una altra cosa que la immensa acumulació de dades, estem parlant de bilions de dades introduïdes en enormes estructures computacionals, les quals entrecreuen aquestes dades en funció de la utilització de les mateixes a cada moment.

Existeixen dues cúspides per a aquest entramat: una composta per les grans corporacions industrials, ja siguin alimentàries, tèxtils, energètiques, electròniques, químiques, farmacèutiques o militars. Una altra cúspide formada pels monstres que acaparen les xarxes de transmissió de dades, Microsoft, Amazón, Google, Facebook, Baidu, Alibaba, Tencent, que en col·laboració de les Universitats finançades per ells, han elaborat uns programes amb diferents denominacions però destinats a unes mateixes finalitats: l'extractivisme de la intimitat de les persones i la modificació conductual d'aquestes.

Entre les diverses aplicacions, que sense cap dubte podem qualificar-les de maquinària extractiva, podem destacar pel seu gran extractivisme a Google Earth, Google Home, Google Now, mFacebook, Tiro Amazón, Alexa de Amazón, mHealth,SmartTv, ... cadascuna d'elles amb diferents característiques incorporades a diferents artefactes que van des de la nina “La meva amiga Cayla” de Gènesi Toys, o la “Barbie de la casa dels somnis” de Mattel, amb capacitat de transmetre ininterrompudament veu i imatge de l'interior de les llars, i acostumar als infants a viure amb normalitat la vigilància permanent. Fins als televisors “intel·ligents” activats per veu com el Vizio que també ininterrompudament transmet, encara que estigui apagat, qualsevol moviment que es realitzi en la llar. Al seu costat els robots de neteja d’última generació, que transmeten a més de les converses dels integrants de la unitat familiar, plans detallats de l'habitatge, color de les parets, cortines, decoració, etc.

La novel·la el món feliç d'Huxley, s'ha quedat tan obsoleta com els llums d'oli per a la il·luminació en l'època de l'electricitat.

Shoshana Zuboff defineix el capitalisme de la vigilància com un nou ordre econòmic que reclama per a si l'experiència humana com a matèria primera gratuïta aprofitable per a una sèrie de pràctiques comercials ocultes d'extracció i predicció. Una matèria primera predictiva que, una vegada elaborada, és venuda en un nou tipus de mercat de prediccions de comportament: els mercats de futurs conductuals.

Des de la perspectiva del capitalisme de la vigilància, el món, el jo individual i el cos queden reduïts a l'estatus permanent d'objectes. La nostra conducta, en altre temps inobservable, ha estat declarada RECURS que es pot prendre gratuïtament, convertir-ho en la seva propietat particular i usar-ho i rendibilitzar-ho. (35)

També es pregunta Shoshana Zuboff: Qui és l'amo de les dades una vegada que el consentiment per a cedir-les ha desaparegut? La resposta és clara i diàfana: les grans corporacions de xarxes informàtiques i els conglomerats industrials, farmacèutics, culturals i militars en un enfocament radical que suposa un gir des de la fabricació de grans productes PER A nosaltres, cap a l'extracció de grans dades SOBRE nosaltres. (36)

En el 2015 IBM va patentar el Watson Personality Service, que avalua a cada individu en funció de dotze categories de “necessitats” que són: l'entusiasme, l'harmonia, la curiositat, l'ideal, la proximitat, l'autoexpressió, la llibertat, l'amor, el pragmatisme, l'estabilitat, el desafiament i l'estructura. (37)

Carole Cadwalladr en una entrevista en The Guardian el 18 de Març de 2018 sobre el mateix tema denunciava que “Crec que és pitjor que assetjar, perquè la gent no sap el que se li està fent. Almenys l'assetjament és respectuós amb la capacitat de l'assetjat per a reaccionar i actuar, perquè aquest sap que està sent assetjat... però si no es respecta la capacitat d'acció de les persones, tot el que es faci queda al marge de qualsevol concepte de democràcia, tan sols és la guerra de la informació” (38)

La Comissió Europea des de 2015 està finançant l'empresa Realeyes per al projecte Automatic Sentiment Analysis in the Wild (SEWA. anàlisis automàtic de sentiments en estat natural). Aquest projecte explora cares, veus, gestos, cossos i cervells mitjançant sensors biomètrics que transformen en DADES des d'un parpelleig inadvertit fins a una lleu caiguda de la mandíbula durant una fracció de segon davant una reacció de sorpresa. Que segons la propaganda del propi SEWA són “Les tecnologies que poden analitzar amb precisió el comportament i les interaccions socials, vocals i verbals humanes en el seu estat natural, segons són observades per les càmeres web omnipresents en tots els dispositius digitals, tindrà una profunda repercussió tant en la ciència bàsica com en el sector industrial”. (39)

Joseph Weizenbaum, científic que durant anys va treballar en el MIT (Institut Tècnic de Massachussets) en els programes de control i vigilància, fa anys que es va preguntar Què és el que faig realment? Quina són l'aplicació i la utilitat final dels productes del meu treball? Estic satisfet o avergonyit d'haver contribuït al fet que tinguin aquest ús? (40)

Ara hem de preguntar-nos nosaltres quines eines hem d'utilitzar per a enfrontar-nos als nous models de capitalisme, insospitats per part del proletariat mundial. I aquesta tasca precisa que les persones dissidents, científics i tècnics del neoextractivisme emocional, trenquin les cadenes que els uneixen als organitzadors de tan enorme espoli i posin els seus coneixements al servei d'una nova modalitat de lluita de classes contra l'extractivisme del capitalisme de la vigilància.

Mentrestant, procurem no cedir les nostres dades.

Josep Cónsola

Octubre 2022

